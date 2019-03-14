МИД Бельгии о смерти гражданина Грузии в Абхазии: требуется собрать всю информацию

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что информация о смерти гражданина Грузии в Абхазии требует проверки, передает РИА Новости.

"В первую очередь требуется собрать по данному факту всю информацию и свидетельские показания, мы вступим в контакт с нашими грузинскими коллегами. Кроме того, у Евросоюза есть мониторинговая миссия на местах, поэтому важно получить информацию от нее. Прежде чем реагировать, надо собрать доказательства", - подчеркнул Рейндерс.

Ранее Служба государственной безопасности Абхазии сообщила, что 10 марта 2019 года на приграничной территории Абхазии сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Абхазии задержали гражданина Грузии Ираклия Кварацхелия, 1990 года рождения, незаконно пересекшего государственную границу Абхазии с Грузией. Находясь один в служебном помещении, совершил суицид путем повешения, принятыми мерами с привлечением медицинского персонала спасти Ираклия Кварацхелия не удалось, отмечается в сообщении СГБ Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Нарушитель абхазо-грузинской границы покончил с собой

Тело Ираклия Кварацхелия было доставлено на контролируемую грузинскими властями территорию накануне.

Ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что ждет отчета экспертизы о смерти Кварацхелия и заявил, что МИД Грузии связался со всеми международными организациями, в том числе с Евросоюзом и спецпредставителем ООН. На пятницу намечено прибытие в Грузию из Сухума спецпредставителя Евросоюза, который расскажет о том, какой владеет информацией.