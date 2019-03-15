Памятные доски погибшим в Мартовском наступлении откроют у Гумистинского моста

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, 15 марта, в ходе контратаки абхазские бойцы форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. К 26-летию Мартовской наступательной операции пять мемориальных досок откроют у Гумистинского моста 15 марта в 12:00, сказал ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Рауль Амичба.

Рауль Амичба во время войны был в составе батальона "Шаратын". Мемориальные доски будут посвящены погибшим бойцам из этого батальона.

"В Мартовском наступлении принимал участие вновь созданный батальон "Шаратын", нашим командиром был погибший во время войны Руслан Кулаа. Я руководил штабом батальона", - говорит Амичба.

Подготовка бойцов перед Мартовским наступлением была не на самом высоком уровне, так как батальон "Шаратын" был создан незадолго до военной операции, рассказал он.

Холодный март 1993 года>>



"Несмотря на это, ребята проявляли чудеса героизма, но не хватало оружия и боеприпасов. Мы надеялись на то, что если нам удастся закрепиться в городе, то сможем отбить оружие у врага и продолжить боевые действия", - подчеркнул Рауль Амичба.

Однако наступление оказалось неудачным, так как противник давно занял стратегические позиции и укрепился, сосредоточив больше силы, говорит он.

"К тому же у них было много оружия, тяжелая техника, и численностью их было больше. В их руках были стратегические высоты, сооружены наблюдательные пункты, мы были у них как на ладони", - отметил ветеран войны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проснуться в могиле. Эпизод Мартовского наступления

Мемориальные доски, которые откроются 15 марта, будут посвящены погибшим в Мартовском наступлении Руслану Шинкуба, Джамбулу Зарандия, Рудену Хатхуа и добровольцам из Кабардино-Балкарии Аслану Ажгериеву и Валерию Берхамову.

15 марта 1993 года в ходе контратаки абхазские бойцы форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Тем самым была начата операция по освобождению Сухума. Однако, как и 5 января 1993 года, дальнейшего развития наступление не получило.

Историк: Мартовское наступление - героическая страница войны>>



После кровопролитных боев 16 и 17 марта абхазские части вернулись на исходные позиции. В Мартовском наступлении на Сухум Абхазская армия потеряла 222 человека, операция вошла в историю как неудачная, однако многие ветераны считают, что именно она стала поворотной точкой в Отечественной войне народа Абхазии.