Памятные доски погибшим в Мартовском наступлении откроют у Гумистинского моста

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. К 26-летию Мартовской наступательной операции пять мемориальных досок откроют у Гумистинского моста 15 марта в 12:00, сказал ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Рауль Амичба.
Рауль Амичба во время войны был в составе батальона "Шаратын". Мемориальные доски будут посвящены погибшим бойцам из этого батальона.
"В Мартовском наступлении принимал участие вновь созданный батальон "Шаратын", нашим командиром был погибший во время войны Руслан Кулаа. Я руководил штабом батальона", - говорит Амичба.
Подготовка бойцов перед Мартовским наступлением была не на самом высоком уровне, так как батальон "Шаратын" был создан незадолго до военной операции, рассказал он.
"Несмотря на это, ребята проявляли чудеса героизма, но не хватало оружия и боеприпасов. Мы надеялись на то, что если нам удастся закрепиться в городе, то сможем отбить оружие у врага и продолжить боевые действия", - подчеркнул Рауль Амичба.
Однако наступление оказалось неудачным, так как противник давно занял стратегические позиции и укрепился, сосредоточив больше силы, говорит он.
"К тому же у них было много оружия, тяжелая техника, и численностью их было больше. В их руках были стратегические высоты, сооружены наблюдательные пункты, мы были у них как на ладони", - отметил ветеран войны.
Мемориальные доски, которые откроются 15 марта, будут посвящены погибшим в Мартовском наступлении Руслану Шинкуба, Джамбулу Зарандия, Рудену Хатхуа и добровольцам из Кабардино-Балкарии Аслану Ажгериеву и Валерию Берхамову.
15 марта 1993 года в ходе контратаки абхазские бойцы форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Тем самым была начата операция по освобождению Сухума. Однако, как и 5 января 1993 года, дальнейшего развития наступление не получило.
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После кровопролитных боев 16 и 17 марта абхазские части вернулись на исходные позиции. В Мартовском наступлении на Сухум Абхазская армия потеряла 222 человека, операция вошла в историю как неудачная, однако многие ветераны считают, что именно она стала поворотной точкой в Отечественной войне народа Абхазии.