Сомнолог о храпе и остановке дыхания во сне: опасно для жизни

Во Всемирный день сна, который отмечается ежегодно 15 марта, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал о том, чем грозит сон в течение больше восьми часов и недосыпание.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Остановка дыхания во сне может привести к инфаркту, инсульту и смерти, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.

"Поскольку мы занимаемся не только бессонницей, но и нарушением дыхания во сне и храпом, о которых знают намного меньше пациентов и реже обращаются. Чаще всего, пациент ходит к терапевтам, эндокринологам, но рано или поздно выясняется, что проблема лежит в плоскости сна. Остановка дыхания во сне может привести к внезапной смерти", - отметил Кудинов.

© Foto / из архива Павла Кудинова Кудинов: сон – это не просто отдых, а перезагрузка

Сомнолог добавил, что в основном пациенты с остановками дыхания не подозревают о своем недуге. Симптомы этого заболевания – частые пробуждения среди ночи, повышение артериального давления в утреннее время и дневная сонливость. Окружающие их люди жалуются на громкий храп.

Еще одной проблемой, которая может привести к серьезным последствиям, специалист считает то, что многие, по тем или иным причинам, поздно ложатся спать и рано встают. В их число входят и те, кто до поздней ночи проводит время в интернете. Рано или поздно, уверен Кудинов, придется чем то пожертвовать – здоровьем или развлечением.

"Организм рано или поздно возьмет свое, долго издеваться над ним не получится. Если человек водит автомобиль, он может моргнуть и внезапно заснуть. Нехватка сна со временем приводит к сахарному диабету и нарушениям работы сердечно-сосудистой системы", - сказал сомнолог.

© Fotolia / Joesphotostyle Сомнолог: дневной сон не должен быть больше 45 минут

Климат страны проживания тоже влияет на сон человека, добавил Кудинов. По его словам, в странах с жарким климатом в организме людей быстрее происходит обмен веществ и они склонны к большей активности. С другой стороны – продолжительный часовой день и раннее утро, мешает полноценному сну. По этой причине, сомнолог советует тем, кто живет в местах с подобным климатом, спать в дневное время суток по 20-40 минут, что будет некой компенсацией за недостаточный сон ночью.

Павел Кудинов также не рекомендует сон дольше восьми часов. Как показывают исследования, это увеличивает риски инфарктов, инсультов и заболевания опухолями больше, чем недосыпание.