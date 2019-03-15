Сомнолог о храпе и остановке дыхания во сне: опасно для жизни

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Остановка дыхания во сне может привести к инфаркту, инсульту и смерти, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.
"Поскольку мы занимаемся не только бессонницей, но и нарушением дыхания во сне и храпом, о которых знают намного меньше пациентов и реже обращаются. Чаще всего, пациент ходит к терапевтам, эндокринологам, но рано или поздно выясняется, что проблема лежит в плоскости сна. Остановка дыхания во сне может привести к внезапной смерти", - отметил Кудинов.
Еще одной проблемой, которая может привести к серьезным последствиям, специалист считает то, что многие, по тем или иным причинам, поздно ложатся спать и рано встают. В их число входят и те, кто до поздней ночи проводит время в интернете. Рано или поздно, уверен Кудинов, придется чем то пожертвовать – здоровьем или развлечением.
"Организм рано или поздно возьмет свое, долго издеваться над ним не получится. Если человек водит автомобиль, он может моргнуть и внезапно заснуть. Нехватка сна со временем приводит к сахарному диабету и нарушениям работы сердечно-сосудистой системы", - сказал сомнолог.
Павел Кудинов также не рекомендует сон дольше восьми часов. Как показывают исследования, это увеличивает риски инфарктов, инсультов и заболевания опухолями больше, чем недосыпание.