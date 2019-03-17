Печальная картина: в каком состоянии Национальная галерея Абхазии

Национальная картинная галерея Абхазии была открыта 17 марта 1964 года. В день ее 55- летнего юбилея корреспондент Sputnik Абхазия узнала о том, почему работы абхазских художников хранятся за решеткой, в каких условиях работают сотрудники и о чем они мечтают.

Асмат Цвижба, Sputnik.

По "обложке" не судят

Темный коридор, обшарпанные стены, "голая" проводка и пронизывающий холод. Нет, это не заброшенное здание для съемок фильмов ужасов, в таком помещении уже 34 года находится Национальная картинная галерея Абхазии.

Сегодня Национальная картинная галерея – это 4000 работ абхазских и зарубежных художников, которые хранятся в двух маленьких комнатах на втором этаже Центрального выставочного зала Сухума.

Вместе с директором галереи Сурамом Сакания проходим в первую комнату.

"Осторожно, здесь не так давно прямо перед сотрудником упал кусок штукатурки с потолка", - предупреждает директор.

© Sputnik / Томас Тхайцук Многие из работ хранятся в коридоре помещения

В первой комнате "живут и мерзнут" картины Александра Шервашидзе-Чачба, Варвары Бубновой, Владимира Контарева, Бориса Петрова. Температура чуть больше 10 градусов.

"Нужно поддерживать температурный режим, картины должны храниться в условиях от +18 до +20 градусов. Если холсты покрыты масляной краской, то при неправильной температуре она трескается. Из-за сырости страдает и бумага, она покрывается микробами, которые начинают ее съедать", - объясняет он.

По словам Сакания, два раза в год, по правилам, в хранилище нужно проводить фумигацию (уничтожение вредителей путем отравления их ядовитыми парами или газами - ред.). Но по соседству с Картинной галереей находится офис банка, и уничтожить вредителей не представляется возможным.

Большинство картин расставлены на полу, другие теснятся на полках, но места хватает далеко не всем.

"Картины лежат у нас одна на другой. А по правилам, каждая картина должна быть защищена своеобразными "конвертами", через которые не проходит пыль. А сейчас на некоторых акварельных работах Чачба-Шервашидзе и картинах Бубновой 1940-х годов можно увидеть какие-то червоточины", - сказал Сакания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Большинство картин расставлены на полу, другие теснятся на полках

С картинами на полу и полках соседствуют скульптуры абхазских мастеров. Большинство сделано из гипса.

"Но при неправильной температуре и высокой влажности со временем они разбухают, их трудно сохранять", - объяснил директор.

Чтобы разместить всю коллекцию галереи, дирекции пришлось занять и без того узкий коридор хранилища. Здесь не разгуляешься, по бокам скульптуры, картины российских художников и хрупкая керамика.

Аккуратно простынкой накрыт бюст Фазиля Искандера. В попытках рассказать об истории скульптуры Марины Эшба и показать нам писателя во всей красе Сакания спотыкается о картины.

"Вот видите, такому, как я, здесь не пройти", - улыбается он.

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Картины в национальной галерее повсюду, даже на потолке. Нет, это не креативная задумка работников, а безысходность. Несколько лет назад сотрудники сами установили деревянные антресоли, но и на вершине искусству уже нет места.

"Вы же понимаете, что это тоже незаконно. Ну, а что нам делать, картины просто негде хранить. Все переполнено", - оправдывается он.

В конце "тоннеля" совсем не яркий свет. Здесь еще одно картинное хранилище, еще меньше и холоднее предыдущего.

"Здесь мы храним картины средней величины, но и тут не развернешься. Если захочешь вытащить какую-нибудь работу, то без вреда для нее это будет сложно сделать. В любом случае будут какие-то мелкие повреждения", – объясняет директор.

Кабинет самого директора тоже напоминает хранилище, но уже книжное. В комнате царит творческий бардак. Сборники и журналы по искусству лежат всюду: на полу, в шкафах, на полках, диване и креслах. Практически не видно и рабочего компьютера.

"Многие из этих книг об искусстве и культуре люди просто хотели выкинуть, а я их попросил и нам отдали. Государство нам, к сожалению, даже не может оформить поставку журнала "Апсны аказара" ", - рассказывает Сакания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Из-за сырости страдает и бумага, она покрывается микробами, которые начинают ее съедать

В соседнем кабинете работают сотрудники Нацгалереи, но на месте их не оказалось. Не мудрено, ведь на улице намного теплее, чем в помещении. Здесь даже солнца не видно.

Никаких удобств у сотрудников нет. Питьевую воду приходится носить в бутылках из соседних помещений, нет даже уборной.

"Вот так и работаем, стыдно признаться, но приходится по надобности бегать в Парк Славы. Разве это условия", - жалуется директор.

Бесконечный ремонт

С проверками и обещаниями исправить ситуацию в Национальную галерею приходили не раз. Еще в 1999 году по приказу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба под здание галереи было решено выделить помещение бывшей Женской гимназии на улице Пушкина. В тот же год были начаты ремонтные работы, но вскоре процесс "закупорился".

Здание гимназии после Отечественной войны народа Абхазии не раз пытались присвоить частные и юридические лица.

© Sputnik / Томас Тхайцук Опадающая с потолка штукатурка

"Этот вопрос как-то решился на личностном уровне, участок все еще за нами, но никакой уверенности в будущем у нас нет. Раньше мы с учениками Художественной школы расчищали его, пытались поддерживать порядок, но теперь и этого нет", - рассказал директор.

До 2018 года Картинная галерея "жила" в здании Союза художников Абхазии на птичьих правах без арендной платы. Но с прошлого года государство платит за аренду 600 тысяч в месяц. Площадь здания примерно 100 квадратных метров.

"А для полноценного функционирования галереи с возможностью не только хранить экспонаты, но и организовывать выставки нужно в десять раз больше площади. Такими объемами не располагает и то здание, которое нам выделили", – добавил Сакания.

Несмотря на стесненные обстоятельства, Нацгалерея совместно с Союзом художников ежегодно устраивает выставки в Абхазии, а также вывозит абхазские работы в города России.

Как все начиналось

Свою историю Национальная картинная галерея начала в 1964 году с дома сухумского врача Иезекиеля Фишкова. Ценитель искусства хранил в своей коллекции более 60 работ российских художников, которые посетили Абхазию в начале XX века и были покорены ее красотой.

В дар Абхазии врач оставил не только свою коллекцию, но и завещал свой дом, в котором впервые и открылась Национальная картинная галерея. Открытие состоялось 17 марта 1964 года. Дом был специально переоборудован под галерею, в трех залах было выставлено 100 картин и 20 скульптурных работ.

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Во время Отечественной войны народа Абхазии коллекция галереи не пострадала, в руки грузинским солдатам или мародерам не попалась ни одна работа абхазских художников.

"Мы во время войны здесь не работали. В то время галерея подчинялась Государственному музею Абхазии, директором которого был Александр Тария. Он следил за помещениями, в качестве охраны он нанял сыновей художников, которые днем и ночью находились здесь, никого не пускали", – рассказал директор.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кабинет директора Сурама Сакания

В планах у музея организовывать выставки в городах и районах Абхазии. Пока что выездные выставки - редкость, проблема в безопасности.

"Раньше мы делали тематические выставки в районах, но там проблема с охраной. Мы посчитали, что в неохраняемых помещениях нельзя размещать музейные экспонаты", - объяснил Сакания.

Время от времени Картинная галерея выпускает научные работы. В 2018 году сотрудник галереи Аза Аргун выпустила книгу "Очерки художников Абхазии".

Несколько лет назад редкие экспонаты галереи стали доступны онлайн. На сайте Национальной картинной галереи можно узнать об истории ее создания, посмотреть работы абхазских и российских художников, изучить их биографию, а также получить информацию о ближайших выставках и событиях.

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Правда, сами сотрудники на рабочем месте не имеют доступ к сайту. В "офисе" уже несколько месяцев не оплачен интернет. На это у государства нет денег.