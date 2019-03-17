"Клевый" турнир: соревнования по ловле рыбы со спиннингом прошли в Абхазии

О том, как на реке Юпшара прошел II Международный открытый кубок Федераций Абхазии и России по ловле рыбы спиннингом с берега, сколько килограмм рыбы было поймано, откуда улов и кому сопутствовала фортуна, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Рицинский реликтовый национальный парк. 25-й километр трассы. Именно сюда почти три десятка человек приехали на рыбалку. Но не любительскую, а профессиональную. Уже третий день на реке Юпшара проходит II Международный открытый турнир на кубок Федераций Абхазии и России по ловле рыбы спиннингом.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Открытие второго Международного турнира на кубок Федерации Абхазии

Погода с самого начала не благоприятствовала. Окатный дождь, ветер и пронизывающий холод. Но рыбакам плохая погода нипочем. Главное, чтобы клев был. А с этим проблем нет, ведь для проведения Кубка организаторы запустили в реку две с половиной тысячи особей лосося.

Спортсмены достают спиннинги и подсаки. Начинается перекличка. Судья Александр Насонов выкрикивает фамилии участников. Спортсмены отмечаются армейским "здесь" и занимают свои исходные позиции в пределах отведенных им секторов.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Подготовка спортсменов к турниру

За несколько минут до старта подходим к одному из самых старших участников, Артему Мкртчян из Краснодара, который на портативном стуле смиренно ожидает сигнала "старт".

- Найдется пару минут?

-А почему бы и нет? – улыбается в ответ спортсмен из Краснодара.

Артем Макртчян – двукратный чемпион мира по ловле рыбы. Этим видом спорта профессионально занялся в 2000-м году. В Абхазии же он "рыбачит" уже второй год.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Один из самых старших участников турнира Артем Мкртчян

"Был на соревнованиях здесь, на Юпшаре, в прошлом году. Река великолепная, спортивная, с зарыблением все хорошо. Все условия замечательные, минусов нет", – отмечает он.

Приманки Мкртчян использует разные, все зависит от того, что любит рыба. В основном же спортсмен работает "вертушкой" – вращающейся блесной.

"Например, вчера я всю рыбу поймал на вертушку и резину. Сегодня немного поменяю тактику. Начну с резины", – рассказывает о своих хитростях Артем Мкртчян.

На вопрос, не мешает ли дождь, спортсмен серьезно отвечает: погода нипочем, главное, чтобы река была чистая. Пока мы общались со спортсменом из Краснодара время старта уже подошло.

Судья дает сигнал. Артем Мкртчян сразу же закидывает удочку. На этом разговор обрывается. А во время рыбалки спортсмены уже не жалуют журналистов. Даже малейший шорох может спугнуть добычу.

Игра по правилам

Всего в турнире участвуют 24 команды, в каждой из которых по три спортсмена, еще один спортсмен решил бороться за кубок в одиночку. Для участия каждая команда должна была внести 10 тысяч рублей. Деньги пошли на покупку рыбы и необходимой техники для соревнований.

Кубок по ловле рыбы спиннингом с берега состоит из четырех раундов. Каждый по 45 минут. Между раундами 15-минутный перерыв, чтобы подсчитать и зафиксировать "улов".

Ловля рыбы – целая наука. У каждого участника множество собственных хитростей и правил. И все же, несмотря на это, почти все уповают на фортуну.

Как и в других видах спорта здесь есть свои правила. Кстати говоря, непростые. Каждый спортсмен ловит рыбу в пределах своего сектора, который составляет около 10-15 метров. Соревнования проходят по принципу "поймал-отпустил". Снасти должны быть специальные, чтобы не травмировали рыбу.

© Foto / Сария Кварацхелия По правилам турнира спортсмен ловит рыбу в пределах своего сектора

"Крючки безбородые, которые не рвут рыбе губу. Каждый спортсмен имеет с собой подсочки, чтобы не брать рыбу руками и не обжигать ее. Члены жюри фиксируют улов, а затем спортсмен аккуратно снимает крючок и вновь отпускает ее в реку. За каждую пойманную рыбу участнику выдается специальные талоны, которые по итогам складывают и образуют общий счет", – объясняет правила соревнований судья Александр Насонов.

Пока судья разъяснял нам регламент, у соседа Артема Мкртчяна клюнуло.

-Есть! – бросает он в сторону судьи.

Спортсмен молниеносно перекладывает улов в подсаку, и зовет рефери, чтобы тот зафиксировал и вручил заслуженный талон.

После второго раунда подходим к Артему Мкртчян. Всего две рыбы за два часа. Смена тактики не дала ожидаемые результаты. Но менять ее опытный спортсмен не намерен.

Намного больше повезло участнику краснодарской команды "На гребне волны" Филиппу. За два раунда он достал из реки шесть рыб.

© Foto / Сария Кварацхелия Турнирная таблица с именами участников

"В первом раунде четыре рыбы достал, во втором две. Ну цыплят по осени считают. Посмотрим, что будет дальше", – добавляет Филипп, довольный уловом.

По итогам соревнования первое место заняла команда "Стрелка" из России, второе место – "Траут-экстрим" из Абхазии и третье – "Микс-фиш" из России.

В личном зачете отличились Михаил Воробьев и Евгений Мухартых из России и Альберт Бондаренко из Абхазии.

По словам президента Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберта Бондаренко, за время соревновании ни один лосось не пострадал. Рыба будет жить и нереститься, добавил он.