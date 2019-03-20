Парламент Абхазии отклонил изменения в правилах тонировки стекол автомобилей

Действующие правила, запрещающие тонировку автомобилей, в Абхазии были приняты в 2012 году Народным Собранием.

СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Принятые ранее в первом чтении изменения в правилах тонирования стекол автомобилей отклонили депутаты Народного Собрания Абхазии во втором чтении в среду 20 марта, передает с места корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Евгений Биятов Требования к тонировке автостекол в Абхазии могут стать менее жесткими

Законопроект представил депутат Парламента Абхазии Валерий Агрба. По его словам, предложенные изменения об увеличении уровня тонирования стекол автомобилей, светопропускаемость которых не должна быть ниже 30%, уполномоченные органы МВД Абхазии не рекомендовали к принятию. Профильный комитет также выступил против принятия поправок в предложенной редакции.

Такое решение правоохранительные органы аргументировали тем, что тонирование стекол автомобилей ухудшает обзор во время движения, особенно в плохую погоду и ночное время, а также не позволяет фиксировать нарушителей камерами дорожного наблюдения.

Инициатор законопроекта Алмас Джопуа счел эти аргументы недостаточными, так как поправки не предусматривали тонировку лобовых стекол, и это не должно было помешать выявлению нарушителей. Он также подчеркнул, что нормы эти не носят обязательного характера, и граждане страны могут следовать им по собственному желанию, то есть не тонировать стекла автомобиля вовсе.

Найти некий компромисс между автовладельцами и сотрудниками ГАИ предложил депутат Народного Собрания Батал Табагуа. По его мнению, было бы целесообразно выбрать некую золотую середину и принять поправки в этот закон, по которому допускалось бы 50% светопропускаемости стекол.

Так как этого предложения не было в представленном проекте закона, по регламенту депутаты Парламента проголосовать за него не могли.

Действующие правила, запрещающие тонировку автомобилей, в Абхазии были приняты в 2012 году Народным Собранием.