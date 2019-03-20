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Комиссия по вопросам добычи нефти создана в Абхазии

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В Абхазии
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Темы:
Добыча нефти в Абхазии (8)
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Заседание Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия состоялось в среду 20 марта.

СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Комиссия по вопросам добычи углеводородного сырья на территории Абхазии создана в Парламенте республики в среду 20 марта.

Депутат Народного Собрания Алмас Джапуа уточнил, что в задачи этой комиссии войдет изучение экономической эффективности, экологической безопасности, геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в Абхазии.

В состав комиссии вошли 12 депутатов Народного Собрания, ее председателем был избран руководитель профильного комитета Астамур Тарба. Комиссия должна завершить работу в течение пяти дней со дня принятия этого постановления, отметил Джапуа. 

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В мае 2014 года правительство Абхазии предоставило право компании "АпсныОйл" на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на территориях Очамчырского, Ткуарчалского, Галского районов и в восточной части акватории Черного моря у берегов Абхазии. В марте 2018 года "АпсныОйл" продлили действие соглашения, так как компания не уложилась в отведенные сроки.

На сессии Парламента республики 22 февраля 2019 года депутаты рассматривали две версии постановления комиссии по вопросам добычи нефти на территории республики.

Согласно одному из вариантов, Кабмину рекомендовалось приостановить все работы по геологическому изучению, разработке и добыче углеводородного сырья компании "АпсныОйл". В другом варианте этого пункта не было. Ни одна версия постановления не набрала достаточного для принятия решения количества голосов.

Темы:
Добыча нефти в Абхазии (8)

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Теги:
Народное собрание Абхазии, нефть, Абхазия


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