Штрафы за торговлю без кассовых аппаратов введут в Абхазии с 2020 года

Парламентарии Абхазии проголосовали за введение санкций за административные правонарушения в области торговли и финансов в среду 20 марта.

СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Решение о внедрении системы штрафов за торговлю без кассовых аппаратов с 1 января 2020 года приняли депутаты Народного Собрания республики в среду 20 марта.

Депутат Парламента Валерий Агрба, который представлял коллегам это законопроект, отметил, что действующее законодательство предусматривает необходимость субъектам торговли и хозяйствующим субъектам применять контрольно-кассовые аппараты, но санкций за их неприменение в Кодексе об административных правонарушениях нет.

"Предлагается ввести санкции за продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг без установленной информации, либо за неприменение в установленных законодательных случаях контрольно-кассовых аппаратов. Также предлагается ввести санкции и увеличить их за нарушение порядка работы с денежной наличностью, порядка ведения кассовых операций", - сказал Агрба.

В список попавших под административные санкции также вошли юридические лица, которые не сообщают в профильные органы и банки об открытии банковских счетов за пределами Абхазии.

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Депутат Народного Собрания Абхазии Натали Смыр выразила мнение о том, что проконтролировать открытие счетов юридическими лицами за границей практически невозможно, так как ни один фискальный орган не сможет это отследить. При этом она добавила, что применение системы кассовых аппаратов в интересах государства.

По словам парламентария Лаши Ашуба, нормы о применении кассовых аппаратов были приняты в Кабмине Абхазии и связаны с вопросами налогообложения. Он считает, что подобные законодательные нормы должны приниматься комплексно.

"В процессе реализации этой нормы возможно и коррупционная составляющая, злоупотребление ею. Вызывает большое сомнение, что все организации и индивидуальные предприниматели смогут обеспечить себя кассовыми аппаратами до 1 января 2020 года", - сказал Ашуба и предложил снять этот вопрос с повестки дня или продлить срок вступления в силу этого закона.

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Представитель президента Абхазии в Народном Собрании Дмитрий Шамба на это ответил, что первая попытка ведения контрольно-кассовой техники была предпринята в 2003 году, и она не увенчалась успехом. По его мнению, неудача та была связана с тем, что не было наказания за нарушения этого закона, без чего эта система никогда эффективно не заработает.