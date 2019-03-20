Должникам могут запретить выезд из Абхазии

Депутаты Народного Собрания Абхазии внесли изменения в закон "Об исполнительном производстве" в среду 20 марта.

СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Решение об ограничении на выезд за пределы Абхазии должников приняли в первом чтении депутаты Парламента республики в среду 20 марта.

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"Законопроект предусматривает введение ограничения на выезд должников за границу, принудительное освобождение объектов коммерческой недвижимости", - рассказал о законопроекте Дмитрий Шамба, представляющий главу государства в Народном Собрании, отметив также, что судебные исполнители будут наделены новыми полномочиями.

Заместитель руководителя Службы судебных исполнителей Минюста Абхазии Сандро Гадлия объяснил, с какими сложностями их структура сталкивается в работе. Новая редакция законопроекта позволит им реализовать на практике свои полномочия в полной мере.

"Например, к нам поступает на исполнение документ с определенным требованием, порядок исполнения которого действующая редакция закона никак не регламентирует. На сегодняшний день судебный исполнитель лишен возможности реализовать свои полномочия", - отметил он.

Депутатов Парламента интересовало, как технически будет возможно запретить должникам покидать страну. Гадлия ответил, что в компетенции судебных приставов входит рассмотрение и принятие подобных решений, а исполнительным органом выступает пограничная служба страны.