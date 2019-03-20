Не справочное бюро: Парламент отклонил новый запрос в Конституционный суд

СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Предложение депутата Парламента Рауля Лолуа обратиться в Конституционный суд за проверкой соответствия закона "О недрах" с Конституцией Абхазии не набрало достаточного количество голосов на сессии Народного Собрания в среду 20 марта.

Лолуа выдвинул на рассмотрение коллег проект постановления о проверке Конституционным судом соответствия Конституции Абхазии закона "О недрах" и заключенных договоров о разведке и добыче углеводородного сырья на территории республики.

"Я знаю, что в Парламенте планируется создание комиссии по вопросу добычи углеводородного сырья. Это никак не мешает направлению (проекта постановления - ред.) в Конституционный суд, который даст нам свое заключение, а комиссия, наверное, сделает выводы об эффективности, целесообразности и возьмет на себя, наверное, экономическую часть вопроса", - сказал Лолуа.

Спикер Народного Собрания республики Валерий Кварчия заявил, что превращать Конституционный суд в справочное бюро, стыдно. Он также упрекнул некоторых коллег за то, что этот вопрос не был отработан на уровне профильного комитета.

Депутат Парламента Батал Табагуа выразил мнение о том, что Парламент в последнее время начал ставить под сомнение почти все решения, которые принимаются другими органами государственной власти.

"Думать о том, что только Парламент принимает правильные решения, на мой взгляд, это не совсем по-государственному. Поэтому мы подменять другие органы государственного управления не можем, не имеем права и не должны", - считает Табагуа.

С таким подходом все постановления Кабмина страны о полезных ископаемых придется ставить под сомнение, отметил в свою очередь депутат Парламента Дмитрий Гунба.