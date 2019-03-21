"Охота" на клопа: как собирают вредителей в селе Ачгуара

О том, как и в каких местах собирают мраморных клопов в селе Ачгуара Очамчырского района, что для этого нужно иметь под рукой, и стало ли меньше вредителей по сравнению с прошлым годом, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

По заброшенным домам

Механический сбор мраморного клопа начался в марте, согласно решению Кабинета Министров, за каждый килограмм пойманного вредителя выплачивается по тысяче рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Доставить живыми или мертвыми: как прошел первый день приема клопа в Очамчыре

С момента объявления о приеме клопа жители трех районов, Галского, Очамчырского и Ткуарчалского, приступили к работе, не стало исключением и село Ачгуара, которое находится в Очамчырском районе. Именно здесь живет Джейран Торуа, который вместе со своими детьми и соседями сумел собрать 76 килограммов "отборного" клопа.

Но здесь собирателей "вонючки", так называют клопа в народе, немало, один из них - Вепхо Бадзагуа. В руках у него пластиковые бутылки и фасовочные пакеты, с помощью которых он собирает мраморного клопа. По словам Вепхо, "охотиться" на вредителя лучше всего в заброшенных домах.

"Клопов я собираю в разных местах, чаще всего в домах, где никто не живет, там вредителей можно найти практически повсюду", - поделился наблюдениями Бадзагуа.

После этих слов он предложил отправиться вместе с ним в один из домов, в котором уже давно никто не живет, об этом можно было догадаться сразу, так как во дворе стояла сухая трава выше человеческого роста и колючки, через которые пришлось пробираться к дому.

Оказавшись внутри строения, Вепхо стал осматривать комнаты в поисках "вонючек", начал он со старых обоев, под которыми прятались мраморные клопы. "Охотник" за вредителями подчеркнул, что клопы любят залезать в различные щели в поисках теплого места.

После поисков мраморного клопа в этом доме он предложил перейти к другому, пройдя несколько десятков метров, мы увидели старинный деревянный дом, лестницы к которому уже не было, пришлось постараться, чтобы оказаться внутри. На то, что дом старый, указывало еще и то, что на камине в одной из комнат красовались серп и молот. В процессе собирания вредителей Вепхо заметил, что вредителей в этом году меньше, чем в прошлом, и добавил, что поедет сдавать свой "товар", когда наберется более или менее внушительная масса.

Механический сбор мраморного клопа в селе Ачгуара © Sputnik / Томас Тхайцук

Механический сбор мраморного клопа в селе Ачгуара © Sputnik / Томас Тхайцук

Механический сбор мраморного клопа в селе Ачгуара © Sputnik / Томас Тхайцук

Механический сбор мраморного клопа в селе Ачгуара © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Механический сбор мраморного клопа в селе Ачгуара

За клопом на велосипеде

В поисках людей, которые занимаются сбором мраморного клопа, мы поехали по сельской дороге Ачгуары, навстречу нам на своем велосипеде направлялся Ника Дзандзава. Он как раз ехал в заброшенные дома, в одном из них он хранил свой "трофей" – за несколько дней он сумел практически наполнить пятилитровую пластиковую емкость.

© Sputnik / Томас Тхайцук Какалия: бороться с мраморным клопом будем научными и народными методами

"Это все я собрал только в одном доме, но остается много строений, в которые еще не ходил. Наверняка и там смогу собрать немало клопа, помимо домов, вредители еще собираются под разными предметами, например, это могут быть строительные материалы", - говорит житель Ачгуары.

По словам Ники Дзандзава, мраморные клопы нанесли большой урон сельскому хозяйству, он отметил, что его семья выращивает орехи. Нашествие вредителя вызвало заболевание у ореховых деревьев, и урожай в прошлом году был плохим, подчеркнул житель.

27 февраля премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о мерах, направленных на борьбу с коричневым мраморным клопом, угрожающим сельскохозяйственным культурам Республики Абхазия.

В соответствии с распоряжением Минсельхозу Абхазии было поручено создать рабочую группу для организации мероприятий по приему мраморного клопа и выплаты денежных средств населению. Кроме того, Кабмин Абхазии установил плату за один килограмм собранного мраморного клопа в размере одной тысячи рублей.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам.