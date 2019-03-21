Первенство России по боксу, в котором участвует около 200 спортсменов, проходит в Анапе с 16 по 22 марта.

СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Боксер из Абхазии Хаджарат Кардия взял бронзу на Первенстве России, рассказал корреспонденту Sputnik тренер пятнадцатилетнего спортсмена Элизбар Джологуа.

"Хаджарат выступал за Краснодарский край. Сами понимаете, на Первенстве России выступать за Абхазию довольно сложно. В четвертьфинале он победил чемпиона Европы, боксера из Чечни. В полуфинале проиграл по очкам чемпиону Европы 2017 года Андрею Павлюкову из Анапы", - сказал Джологуа.

Джологуа добавил, что Хаджарат Кардия попал в группу с сильными соперниками, и каждый бой был не из легких. Всего боксер из Абхазии провел пять боев по три раунда каждый.