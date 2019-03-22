Попавший под украинские санкции депутат Абхазии ответил Порошенко

Украина ввела санкции против 294 юридических и 848 физических лиц, в том числе против троих граждан Абхазии, наблюдавших за выборами на Донбассе.

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Депутат Парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба, попавший в санкционный список Украины вместе с двумя другими гражданами Абхазии, прокомментировал на своей странице в Facebook решение украинского президента Петра Порошенко.

"У меня нет ни бизнеса, ни счетов, и даже никогда не был в Киеве, хотя с удовольствием посетил бы этот замечательный город. При всем при этом, если господин Порошенко нашел какие-то мои счета в Киеве, я с радостью передам их ему, и пусть это будет мой спонсорский вклад в его заведомо проигрышную предвыборную кампанию", - пишет Ардзинба.

Накануне МИД Абхазии выразил недоумение по поводу решения Киева.

"Очевидно, что озабоченные исходом предстоящих президентских выборов, власти Украины пытаются любыми способами заработать политические дивиденды и повысить свой рейтинг, нисколько не заботясь ни о волеизъявлении жителей Донбасса, ни об их социально-экономическом положении", - говорится в сообщении ведомства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Нет оправдания: МИД Абхазии прокомментировал санкции Киева в отношении абхазских граждан

Ранее председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия, который также попал в санкционный список, отметил, что абхазская делегация ожидала подобных действий со стороны Украины за участие на выборах в Донецке и Луганске, подчеркнув, что никакого бизнеса и финансовых активов у абхазских граждан, попавших под санкции, на Украине нет.

В среду 20 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, среди которых и три гражданина Абхазии - глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия, депутат Парламента республики Алмасхан Ардзинба и посол по особым поручениям МИД Абхазии Олег Аршба. Ограничительные меры предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств и применение других запретов въезда на территорию Украины.

В качестве международных наблюдателей на выборах в Донбассе участвовали 50 представителей 14 стран мира. По итогам голосования было заявлено, что нарушений избирательного процесса не зафиксировано.