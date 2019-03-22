"Домашнее" обучение: особенности школьной жизни в Ачгуаре

О том, почему школьники села Ачгуара в Очамчырском районе учатся в двух обычных частных домах, как добывают тепло и о чем мечтают, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Дома знаний

В Ачгуару мы ехали за клопом. Вернее, было интересно, как местные "охотники" собирают мраморного клопа, ставшего в последние годы бедствием для крестьян. Дело это хлопотное, но выгодное. За мертвых насекомых платят живые деньги. По дороге наши планы немного изменились. В одном из частных дворов увидели какое-то странно большое скопление детей. Оказалось, что два, на первый взгляд, обычных частных дома не что иное, как местная школа, а дети во дворе - это не их жители, а ученики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дети во дворе школы, играющие в футбол

Подъехав поближе, мы увидели на первом этаже одного из домов табличку "11", выяснилось, что это не адрес, а класс, который через несколько месяцев покинут выпускники. Очень интересно стало узнать историю такой необычной школы.

Дома обшарпанные, из старых окон "выглядывают" печные трубы, идет дым. Школу-дом отапливают по старинке – дровами. Внутри действительно домашняя обстановка, комнаты, конечно же, меньше, чем в обычной школе, но неудобств это никому не доставляет. Ребята признались, что здесь все относятся друг к другу благожелательно, царит семейная обстановка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Школу-дом отапливают по старинке – дровами

Во дворе ученики играли в волейбол. Не для развлечения, так они готовились к районной спартакиаде в Очамчыре. Преподаватели говорят, что школа отличается только местом размещения, во всем остальном все идет по программе, участвуют в олимпиадах и спартакиадах.

Скоро новоселье

Учительская расположена на втором этаже. Нас встречает гостеприимная хозяйка – директор Заира Джгунджгия. В послевоенное время, вплоть до 1997 года, дети учились в обычном школьном здании, но из-за его ветхости оставаться там было небезопасно. Было принято решение заселиться в два пустующих сельских дома. Временное решение растянулось более чем на 20 лет. Весной 2018 года начались восстановительные работы в старом здании школы, и Джгунджгия рассчитывает, что следующий учебный год уже начать там.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дети относятся друг к другу благожелательно, царит семейная обстановка

"Сейчас у нас 98 учеников, вначале было всего 12 школьников, но затем постепенно мы выросли. Надеюсь, что когда будет новая школа, учеников станет больше, думаю что будет около 130-140 человек", - говорит директор.

Пока многие семьи вынуждены вести своих детей в галскую и очамчырскую школы, два "ученических" дома в селе не могут физически принять всех желающих. Всех устраивает "домашнее" обучение, но директор сетует, что не хватает актового зала, чтобы проводить крупные школьные мероприятия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Восстановление старой школы идет по намеченному плану

Прощаясь, учителя пригласили нас на новоселье в восстановленную школу, там будет больше места и условия получше, но при этом они признались, что покидать школу-дом им будет немного грустно – привыкли к этим стенам.

Мы заехали на стройку и застали на месте бригадира Рубена Гогохия, который заверил, что восстановление идет по намеченному плану, и уже в августе объект будет сдан.