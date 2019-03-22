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Владислав Григорьевич Ардзинба. Архивное фото.

Памятник Владиславу Ардзинба появится в Абхазии

© Фото : с сайта В.Г. Ардзинба
В Абхазии
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Конкурс на лучший проект памятника Владиславу Ардзинба должен быть объявлен не позднее 1 апреля 2019 года.

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Государственная комиссия по монументальному искусству при Кабинете Министров Абхазии одобрила предложение о строительстве памятника первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, об этом сообщается на сайте Кабинета Министров.

© Foto / Алексей Тихомиров
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Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, возглавляющий комиссию, поручил подготовить критерии проведения конкурса на лучший проект памятника Владиславу Ардзинба. Критерии должны учитывать проект самой скульптуры, архитектуру сооружения, а также дизайн ландшафтной зоны у будущего памятника.

Кроме того, комиссия одобрила сооружение бюста Юрия Калмыкова на одноименной улице в Сухуме и проект памятника погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, выходцев из села Река Очамчырского района.

По итогам совещания, участники комиссии отметили необходимость разработки нормативно-правовых документов, которые бы регулировали отношения центральных органов власти, органов местного самоуправления и других заинтересованных органов в вопросе создания и строительства монументальных памятников в Абхазии. 



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