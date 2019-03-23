В машине с питоном: экзотического пассажира прокатили по вечернему Сухуму

Видео того, как молодые люди рассекают по Сухуму вместе с питоном в салоне автомобиля, быстро разлетелось по социальным сетям. Корреспондент Sputnik узнал, кому принадлежит эта змея и как она стала "звездой".

Sputnik, Бадри Есиава

Необычная поездка

Тигровый питон, который вальяжно лежит на передней панели автомобиля и с интересом изучает непривычное ему пространство, принадлежит восемнадцатилетнему Нарту Квициния из Сухума. В тот вечер, товарищ Нарта попросил показать ему экзотического питомца и вынести его на улицу.

"Мы решили прокатиться по городу. Люди стали обращать на змею внимание, собираться вокруг машины, когда останавливались. Они фотографировали ее и выкладывали в социальные сети", - поделился Нарт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🅐🅑🅗🅛🅘🅕🅔 (@abh_life) 20 Мар 2019 в 1:35 PDT

Реакция на необычного "сухумчанина" была разной, добавил он. Некоторые испугались змею и даже к ней не подошли, другие с удовольствием брали питона на руки и делали фото на память. Среди таких смельчаков было немало детей, отметил Нарт.

Нарт купил тигрового питона около года назад, но имени у змеи все еще нет. Это не собака и не кошка, на прозвище откликаться не будет, объяснил свое решение он. Несмотря на то, что безымянная рептилия выросла до двух метров, пока она считается небольшой. Питоны могут достигать 6-7 метров в длину, а мировой рекорд был поставлен в 2016 году в Малайзии. Там поймали восьмиметрового сетчатого питона весом 250 килограммов, который вошел в книгу рекордов Гиннесса, как самая большая змея в мире.

© Foto / Нарт Квициния Тигровый питон

Нарт признался, что с детства любит змей, а его нынешний питомец уже третий по счету.

"В разное время у меня были удав и питон, но они, конечно, были поменьше. Удава я продал, а первый питон умер. Мне кажется, что его продали мне уже больным, так как умер он спустя пару дней после того, как я привез его домой", - рассказал Квициния.

Живет питон в собственном большом террариуме в одном доме с Нартом и его семей. Поначалу, домочадцы были против такого соседства, но им пришлось смириться, когда Нарт привез змею домой и поставил их перед фактом. Со временем все привыкли к новому обитателю.

Хозяин рептилии кормит своего питомца раз в две недели. В его меню, в основном, входят кролики, курицы, перепелки. Пища подается в живом виде.

© Foto / Нарт Квициния Тигровый питон

"Звезда" интернета

В одном из роликов с питоном в салоне автомобиля зазвучала медленная музыка. Змея оживилась и грациозно вытянулась почти наполовину своей длины.

"Эта музыка ей нравится", - описали реакцию питона на музыку авторы видео.

То видео набрало более 15 тысяч просмотров на одной из страниц в Instagram и несколько десятков комментариев. Некоторые пользователи соцсети не скрывали восторга или же отвращения, другие предложили отпустить змею на волю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🅐🅑🅗🅛🅘🅕🅔 (@abh_life) 23 Мар 2019 в 3:59 PDT

"Какая прелесть", - написала madinatimur6.

"Как мерзко смотреть! Не то-что его в машине держать!", - не сдержалась mari_alik.

Пользователь mari_alik попросила увезти этого питона из города, иначе она в город не выйдет.

"Какой милый малыш", - растрогал питон kristinabartsits_.

Maka_djj написала, что много "ужастиков" смотрела и посоветовала участникам съемок быть осторожнее.

"Боже мой, как красиво прокатили роскошную змею, до чего же дух захватывает. Очень их боюсь, но оторваться не могу", - пишет vashe_slovo.

Были и те, кто в живом питоне увидели "хорошую сумочку".