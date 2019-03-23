Пшапский "Родник": центр здоровья и досуга открыли в Гулрыпшском районе

Центр здоровья и досуга "Родник" открыли в селе нижний Пшап Гулрыпшского района в субботу 23 марта. О том, как выглядит соляная "пещера" и что она лечит, сколько рабочих мест было создано и что об этом инвестпроекте думают местные жители, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Пшапская "пещера"

Село нижний Пшап находится примерно в десяти километрах от столицы Абхазии – Сухума и в нескольких сот метрах от единственного в республике аэропорта. 23 марта 2019 года там состоялось открытие Центра здоровья и досуга "Родник", построенного за счет частных российских инвестиций. Выбранное название объекта неслучайно. Рядом с ним расположен небольшой родник, вода в котором бьет прямо из артезианской скважины в долине реки Кодор.

Свернув с дороги, слева от нее показалось небольшое здание с вывеской "Соляная пещера". Как минимум, звучало необычно. У крыльца этой "пещеры" в ожидании начала церемонии открытия собрались гости, которых встречал торгпред России в Абхазии Владимир Некрасов вместе с мамой и сестрой.

© Sputnik / Илона Хварцкия Центр здоровья и досуга "Родник" в селе Пшап

"Оздоровительный комплекс состоит из соляной "пещеры", где люди смогут проходить процедуры галотерапии, ионотерапии и фитотерапии. Жители Абхазии смогут получать здесь лечение, и у них не будет необходимости выезжать за границу", - разжег интерес гостей Некрасов и передал их в "руки" представителя компании по производству медицинского оборудования "Аэромед" Станислава Барановского.

Обстановка внутри "соляной пещеры", рассчитанной во время процедур на 7-8 человек, уютная. Стены из соли, приглушенный свет и натяжные потолки с голубым небом и белоснежными облаками предавали ощущения комфорта и спокойствия. По команде Барановского в помещение пустили сухой солевой аэрозоль, легкий привкус которого сразу почувствовался во рту. Увидеть этот процесс без специальной подсветки было бы невозможно.

© Sputnik / Илона Хварцкия Центр здоровья и досуга "Родник" в селе Пшап

Аппарат, который направляет в "пещеру" эти потоки, по словам специалиста, воссоздает природный микроклимат спелеолечебниц.

"В настоящих подземных пещерах лечит не воздух, как многие думают, а частички соли в воздухе. Причем, размер этих частиц должен быть от одного до пяти микрон. А вот концентрация их может быть различной. В настоящей спелеопещере – колеблется от одного до 25 миллиграммов на кубический метр", - рассказал Барановский.

Физиотерапевтические процедуры в таком помещении благотворно влияют на здоровье людей с заболеваниями органов дыхания, а оседание солевого аэрозоля на коже человека оказывает омолаживающий эффект, заверил Барановский. Существуют противопоказания. Проходить эти процедуры не рекомендуется людям при заболеваниях в стадии обострения.

Посла России в Абхазии Алексея Двинянина заинтересовали сроки окупаемости такого бизнес-проекта и сколько будет стоить одна процедура. Представитель компании затруднился ответить на вопрос, какая цена будет установлена в Абхазии, но привел в пример частные соляные комнаты в России, где одно посещение клиенту обходится от 150 до полутора тысяч рублей. В зависимости от того, из какого количества человек состоит группа посетителей. Примерный срок, за который владельцы планируют "отбить" проект, равен 4-6 месяцям.

© Sputnik / Илона Хварцкия Центр здоровья и досуга "Родник" в селе Пшап

Барановский объяснил, что после введения в эксплуатацию такой "пещеры", других затрат практически нет, так как оборудование уже закуплено, а поваренная соль стоит "копейки". За один час сеанса расходуется около 30 граммов этой соли.

Социально ориентированный проект

Красную ленту по случаю открытия Центра здоровья и досуга "Родник" перерезали вице-премьер Астамур Кецба и посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

На территории "Родника", помимо развлекательных объектов, расположены кафе, гостевые дома, продуктовый магазин и пекарня.

Центр здоровья и досуга "Родник" в селе Пшап © Sputnik / Илона Хварцкия

Центр здоровья и досуга "Родник" в селе Пшап © Sputnik / Илона Хварцкия

Центр здоровья и досуга "Родник" в селе Пшап © Sputnik / Илона Хварцкия 1 / 3 © Sputnik / Илона Хварцкия Центр здоровья и досуга "Родник" в селе Пшап

Всего 15 рабочих мест, на которые были наняты местные жители. Резо Джгамазия уже десять лет работает пекарем, но так близко к дому, никогда раньше.

"Мы только начали работать и пока делаем по 50 буханок за один замес. Многие еще не знают, что здесь появились пекарня и магазин. Живет здесь около 20-25 семей и всем приходилось ездить в пекарню рядом с аэропортом или же выезжать в магазины на трассе. Теперь у нас всегда будет поблизости свежий хлеб", - поделился Джгамазия.

Ольга Циколия из нижнего Пшапа устроилась продавцом в новом продуктовом магазине. Девушка призналась, что работой довольна и "похвасталась" ассортиментом продукции, который, по ее словам, будет еще больше расширяться.

"Помимо свежеиспеченного хлеба, у нас будут собственного производства пирожные. В нашей пекарне также делают пельмени, вареники. Большой выбор в отделе бакалеи. Будут фрукты и овощи", - представила свой товар Ольга и добавила, что пока немного покупателей, но в том, что магазин будет пользоваться популярностью, она не сомневается.

© Sputnik / Илона Хварцкия Центр здоровья и досуга "Родник" в селе Пшап

Местный житель Аслан Аршба сам вызвался поделиться впечатлениями с журналистами и рассказал, что испытывает радость тому, что рядом с его домом наконец появился продуктовый магазин.

"Это стало для нас приятным сюрпризом. Теперь нам не придется далеко ходить за продуктами. Ассортимент и цены тоже вполне устраивают", - сказал Аслан.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин назвал этот инвестпроект шикарным и добавил, что ему было интересно узнать, что находится в этом месте, так как он часто проезжает здесь по дороге на пляж. Соляная "пещера" в нижнем Пщапе, считает дипломат, это отличный объект для восстановления здоровья и расслабления.

"Я считаю, что это очень хороший проект, тем более что напротив находится завод по производству хорошего качества воды. То есть, ты можешь здесь полежать в "пещере", попить чистую воду, посидеть в кафе. Со всех сторон позитивный проект", - отметил Двинянин.

Замминистра экономики Абхазии Заур Гулиа рассказал, что экономическое ведомство республики и Инвестагенство страны в меру своих полномочий и возможностей оказывали содействие в реализации этого проекта.

"Торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов сумел сделать так, чтобы это было не только красочно снаружи, но полезно для людей, так как у нас в стране есть определенный дефицит объектов, которые предоставляли бы услуги в сфере здравоохранения", - сказал Гулиа.

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К реализации этого инвестиционного проекта приступили около года назад и, поскольку он был поддержан российским государством, были установлены определенные критерии целей и задач, поделился Владимир Некрасов.

"Это проект несет в себе социальную значимость. В селе нет рабочих мест, отсутствуют объекты размещения для туристов и центры досуга. Поэтому было выбрано именно это место", - объяснил Некрасов.

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Инвестиционный проект по строительству Центра реализован под патронажем Министерства экономического развития Российской Федерации и Торгового представительства Российской Федерации в Республике Абхазия. Объект возведен российской компанией ООО "Кейдас", специализирующейся на производстве модульных быстровозводимых зданий. Бенефициаром проекта в Абхазии выступает "Торговый дом России в Абхазии".