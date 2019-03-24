"Весенняя выставка" и спектакли: культурные события в Абхазии на неделю

Сария Кварацхелия, Sputnik
Афиша культурных событий Абхазии с 25 по 31 марта.
Абхазский государственный Молодежный театр
В Молодежном театре 27 марта в 18:30 покажут спектакль "Укрощение строптивой". Действие в спектакле происходит в современном городе Падуя. По мнению российского режиссера Натальи Николаевой, итальянский и абхазский менталитеты очень похожи. И потому абхазскому зрителю спектакль близок.
ЦВЗ
25 марта по 5 апреля в Центрально выставочном зале Сухума будет открыта "Весенняя выставка".
SKLAD
26 марта в 19:00 на культурной площадке SKLAD покажут фильм "Счастливый Лазарь" Аличе Рорвахер. А с 28 по 31 марта культурная площадка снова запустит проект "Сухумский урбанистический форум".
28 марта с 18:00 до 20:30.
29 марта с 15:00 до 20:30
30 марта с 10:30 до 18:00
31 марта с 10:00 до 15:00.
Гулрыпш
29 марта в 15:00 в Доме культуры Гулрыпша Ткуарчалский государственный театр комедии имени Шараха Пачалиа покажет спектакль "Мазлоу зегьы злоу".
Гал
30 и 31 марта в 14:00 в Доме культуры покажут мультфильмы для детей.
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#АфишаSputnik ⠀ Листаем и планируем культурный отдых на неделе 🧐 ⠀ ⠀ С 28 по 31 марта на культурной площадке СКЛАД пройдет "Сухумский урбанистический форум": ⠀ ⠀ ✅28 марта с 18:00 до 20:30; ⠀ ✅29 марта с 15:00 до 20:30; ⠀ ✅30 марта с 10:30 до 18:00; ⠀ ⠀ ✅31 марта с 10:00 до 15:00. ⠀ ⠀ #sputnikabkhazia #abkhazia2019