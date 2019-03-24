"Весенняя выставка" и спектакли: культурные события в Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Афиша культурных событий Абхазии с 25 по 31 марта.

Абхазский государственный Молодежный театр

В Молодежном театре 27 марта в 18:30 покажут спектакль "Укрощение строптивой". Действие в спектакле происходит в современном городе Падуя. По мнению российского режиссера Натальи Николаевой, итальянский и абхазский менталитеты очень похожи. И потому абхазскому зрителю спектакль близок.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера молодежного театра. Спектакль "Укрощение строптивой"

ЦВЗ

25 марта по 5 апреля в Центрально выставочном зале Сухума будет открыта "Весенняя выставка".

© Sputnik Выставка в ЦВЗ

SKLAD

26 марта в 19:00 на культурной площадке SKLAD покажут фильм "Счастливый Лазарь" Аличе Рорвахер. А с 28 по 31 марта культурная площадка снова запустит проект "Сухумский урбанистический форум".

28 марта с 18:00 до 20:30.

29 марта с 15:00 до 20:30

30 марта с 10:30 до 18:00

31 марта с 10:00 до 15:00.

Гулрыпш

29 марта в 15:00 в Доме культуры Гулрыпша Ткуарчалский государственный театр комедии имени Шараха Пачалиа покажет спектакль "Мазлоу зегьы злоу".

Гал

30 и 31 марта в 14:00 в Доме культуры покажут мультфильмы для детей.