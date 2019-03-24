"Афон" обыграл "Динамо" в Чемпионате Абхазии по футболу

Футбольный матч девятого тура Чемпионата Абхазии между "Афоном" и "Динамо" состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме.

СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Команда "Афон" обыграла столичное "Динамо" со счетом 2:1 в рамках девятого тура Чемпионата Абхазии по футболу, сообщил ведущий передачи радио Sputnik "Дополнительное время: мир футбола ConIFA" Лаша Когония.

"В этой игре "Афон" был номинальным хозяином, их стадион в Новом Афоне дисквалифицирован, поэтому, они принимают участие в матчах на стадионе соперников", - добавил он.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Футбольный матч девятого тура чемпионата Абхазии между "Афоном" и "Динамо" на стадионе "Динамо" в Сухуме

Матч проходил в равной борьбе, победу одержать мог любой из соперников, однако намного интереснее на поле действовали футболисты сухумского "Динамо", подчеркнул Когония.

"У команды "Динамо" был нереализованный пенальти во втором тайме. Думаю, что закономерным результатом матча была бы ничья", - подчеркнул Лаша Когония.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Футбольный матч девятого тура чемпионата Абхазии между "Афоном" и "Динамо" на стадионе "Динамо" в Сухуме

Среди футболистов "Динамо" в этой игре мяч забил нападающий Ника Гужба, он же и не реализовал пенальти. У команды "Афон" с пенальти забил Леонид Логуа. После подачи углового удара Саида Жиба игрок, стоявший у ближней штанги, перевел мяч в собственные ворота, так счет стал 2:1 в пользу "Афона". Эти цифры не изменились до конца матча.

После этого матча, "Афон" с 17 очками делит вторую строчку в турнирной таблице с "Гагрой". Однако гагрские футболисты еще не провели свою игру в рамках девятого тура и они могут обойти "Афон" по очкам. Также это может сделать и гудаутская "Рица", у которой 15 очков. Команде еще предстоит матч с "Нартом".

© Sputnik / Бадрак Авидзба Футбольный матч девятого тура чемпионата Абхазии между "Афоном" и "Динамо" на стадионе "Динамо" в Сухуме

"Динамо" в этом сезоне аутсайдер, столичный клуб еще не одержал ни одной победы в девяти играх и ни разу не сыграл в ничью.

В Чемпионате Абхазии по футболу принимают участие шесть команд: футбольные клубы "Нарт", "Гагра", "Рица" "Афон", "Самурзакан" и "Динамо" Сухум.