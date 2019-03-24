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Абхазские каратисты

Абхазия выиграла три бронзовые награды на Всероссийских играх по каратэномичи

© Foto / Гена Цулая
В Абхазии
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IX Всероссийские игры каратэномичи проходили в подмосковном Долгопрудном с 23 по 24 марта.

СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия выиграла три бронзовые награды на IX Всероссийских играх по каратэномичи, сообщил в интервью Sputnik президент Федерации каратэномичи Абхазии Темур Цулая.

"По виду ката Гена Цулая, Лаша Голандзия, Смел Садзба заняли командное третье место. В себу иппон кумите в возрасте 14-15 лет третье место занял Лаша Голандзия. В возрасте 18-34 в дзию себу третье место Смел Садзба", - рассказал Цулая.

Он добавил, что результат показанный представителями Абхазии очень достойный, так как в соревнованиях принимали участие лучшие представители в этом виде спорта из многих стран. За день до соревнований состоялось совещание представителей всех государств-участников, сообщил Цулая.

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Руководитель Федерации каратэномичи Абхазии Темур Цулая был награжден на открытии игр памятной медалью от президента Федерации каратэномичи России Александра Чичварина.

IX Всероссийские игры каратэномичи проходили в подмосковном Долгопрудном с 23 по 24 марта.
© Foto / Гена Цулая
IX Всероссийские игры каратэномичи проходили в подмосковном Долгопрудном с 23 по 24 марта.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Абхазии, Алжира, ДНР, Казахстана, Польши, Туниса и каратисты из различных регионов России. Организатор соревнований, в которых приняли участие 800 человек – Федерация каратэномичи России.

Каратэномичи — современное ударно-бросковое единоборство, оно основано Яхарой Микио с целью возврата к фундаментальным ценностям боевого искусства каратэ. Термин "мичи" означает "путь", а его добавление к слову "каратэ" придает названию единоборства этическое значение. "Мичи" – это путь человека к морально-нравственному и физическому совершенству через регулярные занятия и тренировки тела и разума.

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Теги:
каратэ, Россия, Абхазия


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