Абхазских журналистов наградили медалью Южной Осетии

СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские журналисты Гурам Амкуаб и Роберт Ломия награждены медалью "В ознаменование 10-летия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии".

© Sputnik Лана Парастаева Война в Южной Осетии в августе 2008 года. Хроника событий

Оператор Абхазского телевидения Роберт Ломия был награжден этой медалью 20 марта в Южной Осетии в рамках празднования 25-летия Государственной телерадиокомпании "ИР". Гураму Амкуаб награду вручил посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев 25 марта в Сухуме.

"Гурам Артемович Амкуаб (бывший руководитель Абхазского телевидения – ред.) был одним из первых, кто после войны в 2008 году вместе с оператором Абхазского телевидения Робертом Ломия приехал в Цхинвал. Я благодарен за ту поддержку и солидарность, которая была оказана, они снимали видео, делали интервью с жителями Цхинвала, которые находились в тяжелейшем положении", - сказал посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

Гурам Амкуаб поблагодарил президента Южной Осетии Анатолия Бибилова за столь высокую награду.

"Также хочу поблагодарить Георгия Келехсаева и своего старого друга Роберта Кулумбекова, который очень многое сделал для югоосетинского телевидения и для развития наших творческих отношений", - подчеркнул Амкуаб.

Медаль "В ознаменование 10-летия Победы в Отечественной войне народа Южной Осетии" была учреждена парламентом республики 17 августа 2018 года. По положению, награда вручается защитникам Южной Осетии, а также лицам, внесшим значительный вклад в укрепление независимости Республики Южная Осетия.