"Весенняя выставка" художников Абхазии открылась в Сухуме

Выставка профессиональных и начинающих художников проходит в Центральном выставочном зале в Сухуме с 25 по 31 марта 2019 года.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка художников Абхазии, посвященная весне, открылась в Сухуме в понедельник 25 марта.

На этой выставке представили около 60 картин профессиональных и начинающих художников страны. Уроженец Сухума Ген Эрген использует в работе по созданию полотен необычный метод – он пишет их шприцем. Всего на выставке он представил три свои работы, одна из которых называется "Сирень для Винсента".

"Среди работ Ван Гога можно выделить одну картину под названием "Сирень". Моя картина – это ответ знаменитому художнику. Писал этот холст достаточно долго, почти год. Такой техникой написания, на мой взгляд, никто не пользуется. Во-первых, она написана акрилом, во-вторых, обычным медицинским шприцем с иглой", - поделился Эрген.

Художник рассказал, что живет в Санкт-Петербурге, но часто бывает в Абхазии. Работу над некоторыми своими картинами он начинает в республике, но чаще всего заканчивает их в России. Правда, есть и исключение – картина "Храм Святителя Иоанна" (в селе Каманы - ред.) написана от начала и до конца в 2015 году в Абхазии.

Во время своего визита в Каманский монастырь Ген Эрген познакомился с его настоятелем отцом Игнатием (Киут - ред.), который попросил художника написать монастырь.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка профессиональных и начинающих художников в ЦВЗ Абхазии

"Картина эта была написана за полтора месяца и передана монастырю. Так вышло, что по цветовой гамме она особо не может быть использована в том месте, где представлены работы других художников. После этой выставки картина поедет в Санкт-Петербург, а потом, скорее всего, в Европу, и в силу того, что отец Игнатий передал мне эту картину обратно, я намерен ее продать", - рассказал Эрген и оценил свою работу в 150 тысяч рублей.

Студентка четвертого курса Сухумского художественного училища Мария Делба представила на выставке всего одну из своих картин. Живопись, призналась она, в большей степени ее увлечение, нежели основное творческое направление.

"Я все-таки больше занимаюсь керамикой, чем живописью, и поэтому очень удивлена, что мою работу взяли на выставку. Картина называется "Поцелуй", и я хотела показать, что для людей, изображенных на этой работе, это не просто поцелуй, а нечто большее. Это проникновение в мысли, чувства друг друга, наличие единого взгляда на что-то", - объяснила Делба.

"Поцелуй" был нарисован, именно это слово использует Мария, говоря о своей картине, в течение одной недели и сделана картина в стиле, приближенной к сюрреализму.

Выставка профессиональных и начинающих художников в ЦВЗ Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка профессиональных и начинающих художников в ЦВЗ Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка профессиональных и начинающих художников в ЦВЗ Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка профессиональных и начинающих художников в ЦВЗ Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка профессиональных и начинающих художников в ЦВЗ Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Выставка профессиональных и начинающих художников в ЦВЗ Абхазии

Картин художника из Гудауты Эзата Джения на "Весенней выставке" не было, но он приехал посмотреть на работы своих коллег. Из общего числа больше всего ему понравилась "Сирень для Винсента".

Любителю живописи Баграту из Сухума было сложно определиться с тем, какая картина ему понравилась больше всего. После недолгих хождений по выставочному залу он выбрал триптих Адгура Ампар, на котором изображена девушка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка профессиональных и начинающих художников в ЦВЗ Абхазии

Министр культуры и историко-культурного наследия Абхазия Эльвира Арсалия напомнила, что в 2019 году Союзу художников республики исполняется 80 лет, и открытие "Весенней выставки" она назвала символичным событием.

Председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения обратился к молодым художникам и сказал, что на них возложены большие надежды, и пожелал им творческих успехов.

"Вы будущее нашей духовной культуры, и мы надеемся, что будет много позитива с вашей стороны в развитии изобразительного искусства в Абхазии", - сказал Джения.

"Весенняя выставка" продлится до конца марта 2019 года в Центральном выставочном зале Абхазии.