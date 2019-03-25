МИД Абхазии: попытки Тбилиси подорвать мир в Закавказье будут пресекаться

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, прибывший в Тбилиси для ознакомления с ходом командно-штабных учений Грузии и НАТО, призвал Россию отозвать признание независимости Абхазии.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Дежурные высказывания западных партнеров Грузии в поддержку своего "клиента" вряд ли способны кого-либо удивить, они давно уже стали частью пропагандистской риторики Вашингтона и Брюсселя, прокомментировали в МИДе Абхазии призыв Генсека НАТО Йенса Столтенберга к России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Генсек НАТО призвал Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

В то же время, как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны, подобные заявления порождают у грузинских руководителей завышенные ожидания, подпитывают милитаристские настроения, подрывают усилия по обеспечению мира и безопасности в Закавказье.

Вызовом национальной безопасности Абхазии назвал МИД республики и учения Грузии и НАТО, в которых принимают участие 24 страны-члены альянса и его партнеры. Сухум призвал Тбилиси и Брюссель осознать пагубность столь откровенной демонстрации своих военных амбиций.

"Откровенная ставка Тбилиси на форсированную интеграцию в военные структуры НАТО делает все более сомнительным декларируемое "миролюбие" Грузии. Никакие "дружественные" заявления грузинских официальных лиц не могут скрыть того факта, что Грузия, пользуясь поддержкой западных партнеров, предпринимает усилия по наращиванию своего военного потенциала. Совершенно непонятно, на какие предполагаемые "угрозы безопасности" собирается реагировать Грузия со своими западными друзьями", - говорится в сообщении министерства.

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Наращивание взаимодействия Грузии с НАТО следует обсудить с международными посредниками и участниками консультаций в Женеве. Возможные попытки Тбилиси подорвать усилия по обеспечению мира и безопасности в Закавказье будут жестко пресекаться, заявили в ведомстве.