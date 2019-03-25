Пригреть змею: необычный гость посетил Sputnik Абхазия

История тигрового питона, который в компании молодых сухумчан колесит по столице в автомобиле, вызвала повышенный интерес у читателей. Хозяин принес необычного питомца в Sputnik Абхазия и рассказал о том, что их связывает и чем любит полакомиться его подопечный.

Бадри Есиава, Sputnik

Он "приполз"

Нарта Квициния и его тигрового питона ждали в Sputnik Абхазия с некоторым напряжением. Сотрудники агентства готовились морально к волнительной во всех смыслах встрече и рассуждали о ее возможных последствиях. Выпускающий редактор радио Альбина Жиба предупредила, если змея покажется в поле ее зрения, то она сбежит.

© Foto / Нарт Квициния В машине с питоном: экзотического пассажира прокатили по вечернему Сухуму

"Они уже пришли?" - с тревогой в голосе реагировала на каждый звонок Альбина.

Фотокорреспондент Томас Тхайцук был сдержаннее, но искал повод избежать свидания с питоном. Выпускающий редактор сайта Рада Ажиба, напротив, пребывала в томительном ожидании и хотела поскорее увидеть экзотическое животное.

Что касается автора этих строк, то, честно, змеи – главная фобия с детства. Всегда их опасался, но не переставал ими восхищаться, люблю наблюдать за ними по телевизору, но не более. Вспомнил первое "знакомство" со змеей, когда мне было лет пять. Кажется, была осень или весна. Мы с братом играли в саду, и я увидел, как что-то лежит в траве и переливается разными цветами.

"Какая интересная вещица", - подумал я и схватил этот неопознанный объект. Змея вывернулась из моей руки и стремительно уползла. Я пришел в ужас, на мой крик сбежались взрослые. К счастью, рептилия оказалась неядовитой.

Вспомнил, как бабушка расправилась во дворе с гадюкой цапкой. Просил не убивать, но ее было не остановить.

Бильд-редактор Sputnik Илона Хварцкия отправилась к лифту встречать гостей, но "вау-эффекта" не получилось. Двери распахнулись, но вместо двухметрового питона мы увидели Нарта с черной спортивной сумкой в руках.

"А где змея?" - огорченно и едва ли не хором спросили мы.

© Sputnik / Илона Хварцкия Нарт Квициния, Осман Авидзба и Леон Аргун с питоном

Нарт объяснил, что на улице холодно, и питону комфортнее в таком переносном "домике". Хозяин и его друзья осторожно вынули питона из сумки. Не знаю от страха или неожиданности, но рептилия показалась нам намного больше заявленных двух метров. И вот, Нарт с питоном на шее горделиво зашел в ньюсрум Sputnik. Часть сотрудников в ужасе держались на почтительном расстоянии, а Альбина, как и обещала, "исчезла", укрывшись в радостудии. Зато ее девятилетняя дочь Диана оказалась смелее мамы и моментально подбежала к гостю. Внимательно разглядывала, но прикоснуться решилась не сразу.

Взять питона на руки

Тигровый питон занял почетное место на столе в пресс-центре. Он периодически приподнимал голову и не делал резких движений. В тот день я был в числе тех, кто впервые взял на руки змею. Было волнительно, но интересно. На ощупь оказался гладким и теплым. Весил не меньше пяти-шести килограммов. Особенно не по себе становилось, когда змея поворачивалась к моему лицу и пристально вглядывалась в глаза, резко выбрасывая свой раздвоенный язык.

© Sputnik / Томас Тхайцук Корреспондет Sputnik Бадри Есиава с знаменитым питоном

Нарт Квициния и его товарищ Осман Авидзба, который сделал видео, наделавшее много шума, рассказали о том, как питон оказался в автомобиле. Ребята признались, что не искали популярности и не планировали никого удивить. Все получилось спонтанно.

"Мы с Нартом сослуживцы, и я знал, что у него дома живет змея. Я с детства испытываю страх перед ними и решил перебороть этот страх. Попросил Нарта вытащить питона вечером на улицу. И вот, мы выехали в город. Изначально люди смотрели на нас как на больных, но потом стали к нам подходить и просить сфотографироваться", - вспоминал Осман, осторожно поглядывая на лежащего питона. Видимо, он еще не до конца преодолел свой страх.

Тигрового питона Нарт купил около года назад в России. До этого у него уже был опыт в содержании удава и питона, но они значительно уступали по размерам нынешнему питомцу. Были у него черепахи и пираньи. Нарт оказался любитель живой экзотики.

"Родители сказали, что две змеи в доме – это слишком. Мне пришлось продать удава здесь в Абхазии, а питон тот умер. Сначала все были категорически против змей, но в итоге все члены моей семьи привыкли. Относимся как к кошке", - рассказал Нарт.

Его новый друг живет в большом террариуме, откуда "побег" невозможен. Кормить его надо раз в две недели. Чаще всего в рационе курица, перепелки, один раз была индюшка, кролики. Нарт признался, что больше всего ему жалко подавать на обед змее кроликов, и он долго себя на это настраивает.

Привыкли они друг к другу не сразу, поделился он. Первое время питон не позволял брать его на руки, и как-то раз даже тяпнул хозяина. За год их отношения изменились, и змея спокойно реагирует на то, что ее передают из рук в руки. Нарта слегка огорчает то, что змеи к своим "кормильцам" не привыкают.

В среднем, если питона кормить раз в две недели, в год он вырастает на метр. Что Нарт будет делать, если его питомец достигнет пяти, а то и шести метров, он окончательно еще не решил, но пока склоняется к тому, что все-таки оставит змею у себя. Очень привязался, говорит он. Правда, нужно будет подумать о расширении "жилплощади".

За год Нарт так и не дал кличку своему подопечному. Отвечая на вопрос, не настало ли время дать имя "звезде" интернета, Нарт предложил назвать змею Sputnik. Это уже второй домашний питомец в Сухуме, которого так называют. Первым стал "боевой" кролик, который гонял котов на центральной улице в столице.