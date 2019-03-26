Устроившему стрельбу в банкетном зале Сухума вынесли приговор

22 сентября 2018 года во время свадьбы в банкетном зале "Абырлаш" в Сухуме Алхас Хагуш несколько раз выстрелил из оружия, в результате чего женщина была ранена, а мужчина скончался в больнице от полученного огнестрельного ранения.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Сухумский городской суд приговорил Алхаса Хагуш к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, об этом сообщается на сайте Верховного суда Республики Абхазия.

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Алхас Хагуш признан виновным в совершении преступлений по статьям "Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека в отношении двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений, общеопасным способом, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Приговор Сухумского городского суда вступает в силу по истечении 15 рабочих дней, если не будет обжалован сторонами. Отмечается, что осужденный считается невиновным до вступления приговора в законную силу.

22 сентября 2018 года, примерно в 18:30, во время свадьбы в банкетном зале "Абырлаш" в Сухуме 33-летний Алхас Хагуш несколько раз выстрелил из пистолета, после чего скрылся.

В результате стрельбы 38-летняя женщина была ранена, а 60-летний мужчина скончался в больнице от полученного огнестрельного ранения.