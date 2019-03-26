"Краткая энциклопедия Абхазии" и биографический словарь выйдут в 2020 году

Книги готовятся к изданию госучреждением "Научно-исследовательский центр "Абхазская энциклопедия", созданным год назад, 29 марта 2018 года.

СУХУМ, 26 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Две энциклопедии – "Краткая энциклопедия Абхазии" и "Абхазский исторический биографический словарь" выйдут в 2020 году, согласно намеченному плану, рассказал в интервью Sputnik директор Научно-исследовательского центра "Абхазская энциклопедия" Василий Авидзба.

"2018 год был подготовительным этапом, за это время мы должны были составить сборник, определиться с авторами статей, оснастить центр необходимым оборудованием. Все это сделано, более того, мы еще в прошлом году приступили к написанию статей, и четвертая часть одной из энциклопедий уже написана, другое дело, что с этими текстами еще предстоит работа, надо редактировать", - добавил он.

Василий Авидзба отмечает, что останавливаться на краткой энциклопедии нельзя и в дальнейшем нужно продолжать эту работу.

"Параллельно мы изучали другие материалы, касающиеся Абхазии, я имею в виду изучение информации об Абхазии в солидных энциклопедических изданиях, этот материал мы собрали", - сказал он.

Однако в этих энциклопедиях практически нет современного состояния Абхазии.

"Поэтому были обращения к большинству министерств, ведомств, чтобы они дали нам справки об истории своей организации. К сожалению, пока не все откликнулись, есть определенный материал хорошего качества, который поступил. В дальнейшем, если нам не все предоставят информацию, будем искать в архивах, справочниках", - подчеркнул Авидзба.

Сейчас у Научно-исследовательского центра нет таких возможностей, чтобы сотрудники выезжали за пределы республики и собирали информацию об Абхазии в архивах других стран.

"У нас нет возможности для того, чтобы сотрудники центра ездили по архивам, но мы привлекаем к работе, к написанию статей для энциклопедий людей, которые не проживают в Абхазии, это абхазские и русские ученые. У ученого, проживающего, к примеру, в Москве, будет возможность обратиться в тот или иной архив и найти интересующую нас информацию", - говорит директор центра.

"Краткая энциклопедия Абхазии" будет состоять примерно из ста печатных листов.

"В ней будут отражены самые главные моменты, которые касаются исторических событий, этнологии, фольклора, литературы, населенных пунктов, природы. Энциклопедия будет универсальной, так как будет отражать все стороны, однако книга будет неполной. Возможно, энциклопедия выйдет в двух томах, с этим мы определимся позже", - сказал Василий Авидзба.

В энциклопедию будет входить также информация о самых значимых фигурах в истории Абхазии.

"Это около 500 человек, наиболее выдающихся деятелей Абхазии, естественно первые лица всех времен и деятели в разных областях - литература, искусство и так далее. Но биографическая информация будет краткой, более расширенная информация будет в "Абхазском историческом биографическом словаре", подчеркнул он.

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Научно-исследовательский центр состоит из десяти работников, семеро из которых научные сотрудники.

"Естественно, что такого количества работников недостаточно, но в то же время мы не собираемся новый институт открывать, хотя очень бы не мешало иметь несколько штатов по таким направлениям, как юриспруденция, экономика и так далее", - отметил Авидзба.

Решение о создании госучреждения Кабинета Министров Абхазии "Научно-исследовательский центр "Абхазская энциклопедия" было принято Кабмином республики 29 марта 2018 года. Центр расположен в здании фонда первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Бюджет Научно-исследовательского центра на 2018 год составляет один миллион 300 тысяч рублей.