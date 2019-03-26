Путевка Ардзинба в политику: историк о первых альтернативных выборах в ВС СССР

26 марта 1989 года в СССР состоялись первые за всю историю страны выборы народных депутатов на альтернативной основе.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В результате первых альтернативных выборов народных депутатов в Верховный совет СССР Владислав Ардзинба получил путевку в большую политику, сказал в интервью Sputnik историк Аслан Авидзба.

26 марта 1989 года состоялись первые за всю историю СССР выборы народных депутатов на альтернативной основе. В соответствии с новым избирательным законом, принятым на XIX Всесоюзной партконференции летом 1988 года, высшим органом государственной власти становился Съезд народных депутатов.

© Фото: ardzinba Владислав Ардзинба с сотрудниками АбИГИ

Как и во всех республиках, альтернативные выборы прошли и в Абхазии, среди избранных был Владислав Ардзинба, работавший в то время директором Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулиа.

В результате альтернативных выборов в Абхазии было избрано восемь депутатов абхазов, которые должны были доносить правду об Абхазии до всего остального советского народа.

"Я хотел бы заострить внимание на депутате, избранном тогда от Ткуарчалского округа, это Руслан Аршба. Это был самый близкий сподвижник Владислава Ардзинба в Верховном Совете СССР", - отметил историк.

Владислав Ардзинба стал членом Совета национальностей Верховного Совета СССР. И уже на первом съезде народных депутатов Владислав Ардзинба поднял вопрос о притеснении малых народов СССР.

"Первый съезд народных депутатов состоялся в мае 1989 года. Владислав Ардзинба с первого дня пытался выступить, он хотел донести мнение избравших его людей. В его воспоминаниях записано, что в тот день, когда он был готов сложить депутатские полномочия в знак протеста, что ему не дают слово, объявили, что ему предоставляют слово. Это было 2 июня 1989 года - знаменитое и нашумевшее выступление Владислава Григорьевича на съезде Верховного Совета", - рассказал Авидзба.

Выступление В. Г. Ардзинба на Первом Съезде Народных Депутатов СССР from AMARIAL on Vimeo.

Историк отметил, что Владислав Ардзинба предложил изменить отношения подчинения между республиками и автономиями на договорные, чтобы в случае выхода республики из состава СССР, автономии, входящие в нее, могли самостоятельно выбрать свой дальнейший путь. В качестве примера он привел договор между ССР Абхазия и ССР Грузия в 1921-1936 годах.

К моменту проведения первых альтернативных выборов 26 марта 1989 года накал политических страстей, общественно-политическое противостояние были высоки. В Грузии в то время уже были влиятельные силы, которые заявляли о выходе из состава Советского Союза, подчеркнул историк.

"Абхазия видела свое будущее только в составе СССР. За неделю до выборов, 18 марта 1989 года, состоялся "Лыхненский сход", на котором было принято обращение восстановить статус союзной республики Абхазии", - отметил Аслан Авидзба.

Находясь в Верховном Совете Владислав Ардзинба возглавлял подкомиссию по проблемам малых народов Советского Союза.

Благодаря работе Владислава Ардзинба по поддержке малых народов и автономных образований, были разработаны законы, которые позволили Абхазии доказать свое право на независимое государство, отметил историк.