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Владислав Ардзинба

Путевка Ардзинба в политику: историк о первых альтернативных выборах в ВС СССР

© Фото: ardzinba
В Абхазии
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26 марта 1989 года в СССР состоялись первые за всю историю страны выборы народных депутатов на альтернативной основе.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В результате первых альтернативных выборов народных депутатов в Верховный совет СССР Владислав Ардзинба получил путевку в большую политику, сказал в интервью Sputnik историк Аслан Авидзба.

26 марта 1989 года состоялись первые за всю историю СССР выборы народных депутатов на альтернативной  основе. В соответствии с новым избирательным законом, принятым на XIX Всесоюзной партконференции летом  1988 года, высшим органом государственной власти становился Съезд народных депутатов.

Владислав Ардзинба с сотрудниками АбИГИ
© Фото: ardzinba
Владислав Ардзинба с сотрудниками АбИГИ

Как и во всех республиках, альтернативные выборы прошли и в Абхазии, среди избранных был Владислав Ардзинба, работавший в то время директором Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулиа.

В результате альтернативных выборов в Абхазии было избрано восемь депутатов абхазов, которые должны были доносить правду об Абхазии до всего остального советского народа.

© Sputnik / Борис Бабанов
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"Я хотел бы заострить внимание на депутате, избранном тогда от Ткуарчалского округа, это Руслан Аршба. Это был самый близкий сподвижник Владислава Ардзинба в Верховном Совете СССР", - отметил историк.

Владислав Ардзинба стал членом Совета национальностей Верховного Совета СССР. И уже на первом съезде народных депутатов Владислав Ардзинба поднял вопрос о притеснении малых народов СССР.

"Первый съезд народных депутатов состоялся в мае 1989 года. Владислав Ардзинба с первого дня пытался выступить, он хотел донести мнение избравших его людей. В его воспоминаниях записано, что в тот день, когда он был готов сложить депутатские полномочия в знак протеста, что ему не дают слово, объявили, что ему предоставляют слово. Это было 2 июня 1989 года - знаменитое и нашумевшее выступление Владислава Григорьевича на съезде Верховного Совета", - рассказал Авидзба.

Выступление В. Г. Ардзинба на Первом Съезде Народных Депутатов СССР from AMARIAL on Vimeo.

Историк отметил, что Владислав Ардзинба предложил изменить отношения подчинения между республиками и автономиями на договорные, чтобы в случае выхода республики из состава СССР, автономии, входящие в  нее,  могли самостоятельно выбрать свой дальнейший путь. В качестве примера он привел договор между ССР Абхазия и ССР Грузия в 1921-1936 годах.

К моменту проведения первых альтернативных выборов 26 марта 1989 года накал политических страстей, общественно-политическое противостояние были высоки. В Грузии в то время уже были влиятельные силы, которые заявляли о выходе из состава Советского Союза, подчеркнул историк.

"Абхазия видела свое будущее только в составе СССР. За неделю до выборов, 18 марта 1989 года, состоялся "Лыхненский сход", на котором было принято обращение восстановить статус союзной республики Абхазии", - отметил Аслан Авидзба.

Находясь в Верховном Совете Владислав Ардзинба возглавлял подкомиссию по проблемам малых народов Советского Союза.

Благодаря работе Владислава Ардзинба по поддержке малых народов и автономных образований, были разработаны законы, которые позволили Абхазии доказать свое право на независимое государство, отметил историк.

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Теги:
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