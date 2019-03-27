Время солнца: слепой офицер создал гномон на пляже в Сухуме

О том, как слепой офицер в отставке Владимир Пинчуков делает солнечные часы из камней на пляже в Сухуме, для кого он это делает и что разрушает "механизм", читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Каждое утро на пляже в Сухуме появляется мужчина среднего роста, лет шестидесяти, с тростью и в темных очках. Он осторожно спускается по лестнице на пляж и идет к гномону, который сам же недавно собрал из морской гальки.

Владимир Пинчуков – офицер в отставке. 15 лет назад ему пришлось оставить службу. Осколок повредил глаза, и Владимир практически полностью потерял зрение. Позже он переехал в Абхазию и с тех пор каждое утро приходит на набережную собирать необычные часы. Но обо всем по порядку.

От шторма к шторму

- Володь, какое-то у тебя солнышко не очень веселое, – обращается к Владимиру его супруга Татьяна.

- Я уже переставлял камни, хотел повеселить, но улыбка не вышла. Туда повернешь - оно грустное, – отвечает ей муж.

© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Пинчуков выкладывает солнечные часы на берегу.

С Владимиром и его женой Татьяной мы встретились на том же месте, у часов, когда тень на галечном циферблате указывала на девятку. Накануне бывший офицер добавил своему гномону смайлик, чтобы сделать утро веселее.

Владимир Пинчуков инвалид I группы по зрению. Читать книги или смотреть телевизор не может. Но бывший офицер не отчаивается и находит чем себя занять. Владимир использует любимое занятие детства – строить солнечные часы из камней.

"Солнечные часы - это с детства у меня, – с улыбкой вспоминает офицер в отставке. – Примерно в 60-е годы начал их делать. Тогда особо ни у кого не было часов. Лето, жара, мы собираемся на речку, а родители строгим голосом скажут: "В 16 часов будешь дома". И ты же не станешь бегать по пляжу и узнавать время. Вот мы и придумали эти часы. Сперва каждый себе придумал, потом общие большие солнечные часы сделали. И так посмотришь, три часа и думаешь: "О, еще час можно купаться". Я не могу читать, смотреть телевизор. И вот, когда переехал в Абхазию, решил здесь, на набережной, сделать эти часы".

© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир со своей супругой Татьяной.

Так уже 15 лет Владимир Пинчуков собирает солнечный "таймер" из камней и бамбука. Дело приятное и полезное.

"Эти солнечные часы здесь всем нравятся. Бывает, здесь на лавочке сидят пожилые люди без часов или телефона, они посмотрят на мой гномон и поймут, который час, – улыбается Владимир Пинчуков. – Молодым же солнечные часы просто доставляют удовольствие. Они прогуливаются здесь, смотрят на часы, фотографируют".

Срок годности "механизма" зависит от погодных условий. Часы периодически смывает штормами. Это не расстраивает бывшего офицера. Наоборот, как он признается, это его даже радует – появляется новая цель.

Местные уже настолько привыкли к солнечным часам, что если вдруг волна их смывает и не появляются новые, они начинают серьезно переживать.

"Когда вода смывает их, охрана начинает спрашивать: "Володя, когда сделаешь часы? Надо абхазские часы сделать". Я говорю, ладно, сейчас. И я снова начинаю искать бамбук. Раньше здесь зонтики стояли, труба от зонтиков торчала, на зиму их забирают, пока отдыхающих нет, и я вокруг этой трубы раскладывал часы. Но потом волна трубу смыла, и я теперь использую бамбук", – добавляет Пинчуков.

Нехитрый механизм

"Принцип работы" гномона очень прост – было бы солнце, будет и тень.

"Тень от штыря падает на определенную цифру, и солнечные часы показывают время", – объясняет Владимир Пинчуков.

Чтобы соорудить гномон Владимир приходит к восходу, часов в семь утра. Устанавливает шест, смотрит, куда падает тень, и выкладывает первую цифру, с которой и начнется отсчет. Сейчас пляжный циферблат размечен от семи до 18 - от рассвета до заката.

"Сначала я смотрю на часы, а потом уже начинаю расставлять штырь и цифры из камней вокруг него. Не по астрономии, как в детстве. Это занимает много времени, да и это очень сложно. И так получилась стрелка до 17 часов, потому что тогда солнце заходило в пять вечера. Примерно неделю назад добавил еще один луч – 18 часов. В 18 часов – заход солнца. Пока 19 еще нельзя выставлять. Примерно через месяц уже можно будет еще один луч делать. Тогда солнце будет подыматься выше к зениту. Тогда тень будет падать на 19 часов", – поясняет он.

Примерно раз в неделю нужно регулировать астрономические часы. В этом Владимиру помогает его супруга Татьяна.

© Sputnik / Томас Тхайцук Супруги Пинчуковы показывают свои солнечный часы.

"Идет астрономическое движение солнца. Стрелку нужно сдвигать в противоположную сторону. Весной движение солнца идет против часовой стрелки, а осенью наоборот, по часовой стрелке. Потом будет 19 и 20 часов. Был и 21 луч, – уточняет Владимир Пинчуков. – Эти часы до первого шторма. Потом начну строить новые".

© Sputnik / Томас Тхайцук Солнечные часы на берегу в санатории МВО

Которые по счету часы он делает, Владимир затрудняется ответить и надеется, что другие тоже подхватят его инициативу и сами научатся делать гномоны.