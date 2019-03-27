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Чик. Работа Архипа Лабахуа

Фильм по произведению Искандера снимут в Абхазии

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Брифинг, посвященный съемкам фильма режиссера Аслана Галазова по произведению Фазиля Искандера "Детство Чика", состоялся в Сухуме 27 марта.

СУХУМ, 27 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Полнометражный фильм по произведению Фазиля Искандера "Детство Чика" снимут в Абхазии, сообщил журналистам режиссер Аслан Галазов. 

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В 2018 году Аслан Галазов выиграл грант Министерства культуры России на съемки фильма по произведению Фазиля Искандера. 

"Проект фильма по произведению Фазиля Искандера нам кажется актуальным. И вообще, Фазиль Искандер очень актуальный сегодня не только как крупный мировой писатель, не только как мастер слова. Здесь важен этический момент. Я думаю, он всегда будет востребован", - сказал Галазов. 

Сценарий фильма написал сам Аслан Галазов. В фильм войдут четыре рассказа из сборника "Детство Чика": "Подвиг Чика", "Защита Чика", "Возмездие" и "Чик чтит обычаи". 

Осетинский режиссер уже познакомился с абхазскими актерами, которые, как он сам признался, впечатлили его. 

"Общались с актерами Абхазского драматического театра и РУСДРАМа, посещали и различные студии. В целом, мы хотим снять абхазский фильм, чтобы был дух Абхазии", - добавил он. 

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К съемкам фильма Аслан Галазов планирует приступить в конце мая-начале июня. 

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия отметила, что съемки по произведению Искандера - важное культурное событие в Абхазии и добавила, что Минкульт республики в свою очередь окажет всяческую помощь в реализации проекта. 

"Аслан Галазов удивительно хорошо знает творчество Искандера. Я искренне желаю, чтобы съемки прошли удачно, легко", - добавила Эльвира Арсалия. 

Аслан Галазов - осетинский режиссер. Изучал литературу и лингвистику в СОГУ и МГУ, прошел курс истории и теории европейского кино в Вашингтоне, после чего учился во ВГИКе. Снял несколько документальных фильмов, а также короткометражные ленты "Пятнадцать лет" и "Восхождение". 

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