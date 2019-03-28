Главы МИД Абхазии и России проведут переговоры в Москве

Взаимодействие на площадке Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье станет одной из главных тем переговоров министров иностранных дел Абхазии и России в Москве.

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Глава МИД Абхазии Даур Кове проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в понедельник 1 апреля,сообщается на сайте ведомства.

© Sputnik / Максим Блинов Даур Кове награжден нагрудным знаком МИД России

Стороны обсудят ключевые вопросы повестки двусторонних отношений и укрепления международных позиций Абхазии, говорится в сообщении.

Также отмечается, что особое внимание будет уделено усовершенствованию внешнеполитического взаимодействия на площадке Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года с участием России, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и США при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. 47 раунд международных дискуссий намечен на 2-3 апреля 2019 года.

Межгосударственные отношения России и Абхазии

26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал Указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения.

Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Межгосударственные отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства.

© Фото : пресс-служба ЮВО Лавров о НАТО в Грузии: не допустим нападения на Абхазию и Южную Осетию

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

Поддерживается диалог на уровне глав внешнеполитических ведомств. 2-4 ноября 2016 года министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове посетил Россию с рабочим визитом.

18-19 апреля 2017 года глава МИД России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Абхазию. В ходе переговоров с президентом Абхазии Раулем Хаджимба и министром иностранных дел Абхазии Дауром Кове обсуждались вопросы углубления двусторонних отношений, основные направления взаимодействия в региональных и международных делах. Состоялась также встреча Сергея Лаврова с премьер-министром Абхазии Бесланом Барциц. Сергей Лавров также принял участие в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии.