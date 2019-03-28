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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове во время встречи в Москве.

Главы МИД Абхазии и России проведут переговоры в Москве

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Абхазии
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Взаимодействие на площадке Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье станет одной из главных тем переговоров министров иностранных дел Абхазии и России в Москве.

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Глава МИД Абхазии Даур Кове проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в понедельник 1 апреля,сообщается на сайте ведомства.

Здание Министерства иностранных дел (МИД).
© Sputnik / Максим Блинов
Даур Кове награжден нагрудным знаком МИД России

Стороны обсудят ключевые вопросы повестки двусторонних отношений и укрепления международных позиций Абхазии, говорится в сообщении.

Также отмечается, что особое внимание будет уделено усовершенствованию внешнеполитического взаимодействия на площадке Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года с участием России, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и США при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. 47 раунд международных дискуссий намечен на 2-3 апреля 2019 года.

Межгосударственные отношения России и Абхазии

26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал Указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения.

Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Межгосударственные отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства.

Ротные тактические группы российской военной базы ЮВО в Абхазии
© Фото : пресс-служба ЮВО
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Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

Поддерживается диалог на уровне глав внешнеполитических ведомств. 2-4 ноября 2016 года министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове посетил Россию с рабочим визитом.

18-19 апреля 2017 года глава МИД России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Абхазию. В ходе переговоров с президентом Абхазии Раулем Хаджимба и министром иностранных дел Абхазии Дауром Кове обсуждались вопросы углубления двусторонних отношений, основные направления взаимодействия в региональных и международных делах. Состоялась также встреча Сергея Лаврова с премьер-министром Абхазии Бесланом Барциц. Сергей Лавров также принял участие в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии.



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