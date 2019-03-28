Укрощение "строптивой": куда и зачем поворачивают русло Бзыби

Река Бзыбь изменила направление и стала затапливать резервуары, откуда вода поступает в Пицунду и близлежащие села. О том, когда и для чего там появился "остров", как справляются со стихией и обеспечивают курортный город водой, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Бзыбский "остров"

Проблемы начались весной 2018 года, когда из-за паводков резко поднялся уровень в Бзыби. Прорвав дамбу, река разлилась в сторону приемных колодцев, из которых питается питьевой водой вся Пицунда и близлежащие села. Встал вопрос об изменении ее русла, его расширении и углублении.

В сопровождении замдиректора по эксплуатации курортного объединения "Пицунда" и начальника местного "Водоканала" Алексея Кетия, мы на автомобиле вброд переехали правый рукав реки и поднялись на искусственный остров, который был отсыпан еще в советские годы.

© Sputnik / Акоп Кущан Работы по изменению русла реки Бзыбь

"В этом месте река раздваивалась, это было искусственно сделано для того, чтобы один из рукавов проходил через территорию водоканала, что позволяет естественным путем подавать воду в десять приемных колодцев, связанных между собой общей линией. Уже оттуда вода вакуумными насосами качается в город и села", - объяснил Кетия.

Общая площадь "острова" - около девяти гектаров. С годами каменистая почва превратилась в настоящий непроходимый лес, на очистку которого ушло немало времени. К работам по корректировке "направления" реки приступили в январе 2019 года.

На этом участке для Бзыби вырыто новое русло шириной 80 метров, длиной 700 метров, глубиной 2,5 метра. Подготавливается заводь, откуда в приемные колодцы будет поступать около 15% от общего потока. Этого достаточно, чтобы обслуживать все население даже в пиковые периоды.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работы по изменению русла реки Бзыбь

"Чтобы остановить воду, мы подняли дамбу высотой восемь метров, но она еще не закончена. Будем ее еще расширять в правую сторону на 40 метров, чтобы река точно ее не прорвала и не обошла. Всего в ходе работ вытащили грунта в пределах 650 000 кубометров", - рассказал Кетия.

По смете Управления коммунального хозяйства на гидротехнические работы в русле Бзыби из бюджета Абхазии выделили без малого 15 миллионов рублей. К концу апреля работы планируют завершить, на месяц раньше установленных сроков. На этом расслабляться нельзя, подчеркнул Кетия. По его словам, необходимо ежегодно проверять состояние и поведение реки. Не исключено, что периодически придется снова местами углублять Бзыбь, а где-то подсыпать грунт.

У рабочих за все время был всего один выходной – 23 февраля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работы по изменению русла реки Бзыбь

Пицундские резервуары

Водой Пицунду обеспечивает две насосные станции, одна из которых была построена еще 1980-х годах. По словам Алексея Кетия, который девятый год работает в "Водоканале", оборудование все советское, но надежное и простое в обслуживании.

"Мы каждый год к туристическому сезону ремонтируем все агрегаты двигателей, насосов, задвижек, обратных клапанов и всех комплектующих. Насосы у нас все старого образца, и мы не покупаем новые, так как эти дешевле, и мы самостоятельно можем их обслуживать", - сказал Кетия и добавил, что на случай форс-мажорных обстоятельств, на водоканале есть резервные насосы. Это позволяет не останавливать подачу воды в Пицунду во время ремонта.

Кетия показал журналистам самый большой приемный колодец, куда поступает артезианская вода. Уже оттуда она попадает в резервуар, расположенный в селе Лдзаа на высоте 65 метров над уровнем моря. Далее вода расходится по всем населенным пунктам Пицунды под давлением в 6,5 атмосфер. Этого хватает, чтобы вода без проблем поднималась на высоту семнадцатиэтажных зданий. Емкости резервуара достаточно, чтобы обслуживать город в течение шести часов даже во время отключения электроэнергии. Качество воды проверяется ежедневно в местной лаборатории.

© Sputnik / Томас Тхайцук Один из десяти приемных колодцев Пицунды

Пицунда – один из немногих городов Абхазии, где нет проблем с подачей воды, сказал в беседе с корреспондентом Sputnik исполняющий обязанности главы местной администрации Нодар Ванаба.

Население Пицунды и окрестных сел составляет примерно пять тысяч человек, но в турсезон количество потребителей воды увеличивается в разы.