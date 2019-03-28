Укрощение "строптивой": куда и зачем поворачивают русло Бзыби

Бадри Есиава, Sputnik
Бзыбский "остров"
Проблемы начались весной 2018 года, когда из-за паводков резко поднялся уровень в Бзыби. Прорвав дамбу, река разлилась в сторону приемных колодцев, из которых питается питьевой водой вся Пицунда и близлежащие села. Встал вопрос об изменении ее русла, его расширении и углублении.
В сопровождении замдиректора по эксплуатации курортного объединения "Пицунда" и начальника местного "Водоканала" Алексея Кетия, мы на автомобиле вброд переехали правый рукав реки и поднялись на искусственный остров, который был отсыпан еще в советские годы.
"В этом месте река раздваивалась, это было искусственно сделано для того, чтобы один из рукавов проходил через территорию водоканала, что позволяет естественным путем подавать воду в десять приемных колодцев, связанных между собой общей линией. Уже оттуда вода вакуумными насосами качается в город и села", - объяснил Кетия.
Общая площадь "острова" - около девяти гектаров. С годами каменистая почва превратилась в настоящий непроходимый лес, на очистку которого ушло немало времени. К работам по корректировке "направления" реки приступили в январе 2019 года.
На этом участке для Бзыби вырыто новое русло шириной 80 метров, длиной 700 метров, глубиной 2,5 метра. Подготавливается заводь, откуда в приемные колодцы будет поступать около 15% от общего потока. Этого достаточно, чтобы обслуживать все население даже в пиковые периоды.
"Чтобы остановить воду, мы подняли дамбу высотой восемь метров, но она еще не закончена. Будем ее еще расширять в правую сторону на 40 метров, чтобы река точно ее не прорвала и не обошла. Всего в ходе работ вытащили грунта в пределах 650 000 кубометров", - рассказал Кетия.
По смете Управления коммунального хозяйства на гидротехнические работы в русле Бзыби из бюджета Абхазии выделили без малого 15 миллионов рублей. К концу апреля работы планируют завершить, на месяц раньше установленных сроков. На этом расслабляться нельзя, подчеркнул Кетия. По его словам, необходимо ежегодно проверять состояние и поведение реки. Не исключено, что периодически придется снова местами углублять Бзыбь, а где-то подсыпать грунт.
У рабочих за все время был всего один выходной – 23 февраля.
Пицундские резервуары
Водой Пицунду обеспечивает две насосные станции, одна из которых была построена еще 1980-х годах. По словам Алексея Кетия, который девятый год работает в "Водоканале", оборудование все советское, но надежное и простое в обслуживании.
"Мы каждый год к туристическому сезону ремонтируем все агрегаты двигателей, насосов, задвижек, обратных клапанов и всех комплектующих. Насосы у нас все старого образца, и мы не покупаем новые, так как эти дешевле, и мы самостоятельно можем их обслуживать", - сказал Кетия и добавил, что на случай форс-мажорных обстоятельств, на водоканале есть резервные насосы. Это позволяет не останавливать подачу воды в Пицунду во время ремонта.
Кетия показал журналистам самый большой приемный колодец, куда поступает артезианская вода. Уже оттуда она попадает в резервуар, расположенный в селе Лдзаа на высоте 65 метров над уровнем моря. Далее вода расходится по всем населенным пунктам Пицунды под давлением в 6,5 атмосфер. Этого хватает, чтобы вода без проблем поднималась на высоту семнадцатиэтажных зданий. Емкости резервуара достаточно, чтобы обслуживать город в течение шести часов даже во время отключения электроэнергии. Качество воды проверяется ежедневно в местной лаборатории.
Пицунда – один из немногих городов Абхазии, где нет проблем с подачей воды, сказал в беседе с корреспондентом Sputnik исполняющий обязанности главы местной администрации Нодар Ванаба.
Население Пицунды и окрестных сел составляет примерно пять тысяч человек, но в турсезон количество потребителей воды увеличивается в разы.