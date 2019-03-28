Проект "Возвращение имени" обнаружил новый список пропавших без вести

В архивах Всесоюзной коммунистической партии большевиков хранятся личные данные и автобиографии красноармейцев, считавшихся без вести пропавшими в годы Великой Отечественной войны.

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. В российском архиве Всесоюзной коммунистической партии большевиков ВКП(б) найдены новые списки жителей Абхазии, считающихся пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны и в результате сталинских репрессий, сообщил Sputnik автор проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов.

"Эти люди считались пропавшими без вести, но в действительности погибли в фильтрационных или исправительно-трудовых лагерях с 1937 по 1941 годы и с 1941 по 1945 годы. В архиве они также числились пропавшими без вести, и родственникам давалась такая информация. В ходе работы над проектом "Возвращение имени" оказалось, что есть еще и списки ВКП(б), в которых содержится личная информация, фотографии и автобиографии пропавших без вести в годы репрессий. Проверяя каталог архива, мы нашли и список абхазских фамилий", - объяснил Скворцов.

По словам автора проекта, родственники нескольких найденных красноармейцев уже откликнулись на объявление в социальных сетях, и им были вручены архивные документы. В архивах "Возвращения имени" все еще хранятся документы:

Адамия Климентий Яковлевич

Адамия Шалва Нестерович

Айба Алексей Гутович

Алания Дмитрий Иванович

Алания Доментий Владимирович

Аласания Георгий Антонович

Амания Семен Иванович

Аргун Николай Эрастович

Аршава Александр Иванович

Аршава Василий Николаевич

Арчая Варлам Герасимович

Для получения архивных документов указанных лиц можно обратиться к участникам проекта "Возвращение имени". Контактные данные указаны на официальной странице проекта в Facebook.