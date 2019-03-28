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Проект "Возвращение имени" обнаружил новый список пропавших без вести

© Sputnik / Сергей Аверин
В Абхазии
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Темы:
"Возвращение имени" (25)
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В архивах Всесоюзной коммунистической партии большевиков хранятся личные данные и автобиографии красноармейцев, считавшихся без вести пропавшими в годы Великой Отечественной войны.

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. В российском архиве Всесоюзной коммунистической партии большевиков ВКП(б) найдены новые списки жителей Абхазии, считающихся пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны и в результате сталинских репрессий, сообщил Sputnik автор проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов.

"Эти люди считались пропавшими без вести, но в действительности погибли в фильтрационных или исправительно-трудовых лагерях с 1937 по 1941 годы и с 1941 по 1945 годы. В архиве они также числились пропавшими без вести, и родственникам давалась такая информация. В ходе работы над проектом "Возвращение имени" оказалось, что есть еще и списки ВКП(б), в которых содержится личная информация, фотографии и автобиографии пропавших без вести в годы репрессий. Проверяя каталог архива, мы нашли и список абхазских фамилий", - объяснил Скворцов.

По словам автора проекта, родственники нескольких найденных красноармейцев уже откликнулись на объявление в социальных сетях, и им были вручены архивные документы. В архивах "Возвращения имени" все еще хранятся документы:

  • Адамия Климентий Яковлевич
  • Адамия Шалва Нестерович
  • Айба Алексей Гутович
  • Алания Дмитрий Иванович
  • Алания Доментий Владимирович
  • Аласания Георгий Антонович
  • Амания Семен Иванович
  • Аргун Николай Эрастович
  • Аршава Александр Иванович
  • Аршава Василий Николаевич
  • Арчая Варлам Герасимович

Для получения архивных документов указанных лиц можно обратиться к участникам проекта "Возвращение имени". Контактные данные указаны на официальной странице проекта в Facebook.

Темы:
"Возвращение имени" (25)

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