Проект "Возвращение имени" обнаружил новый список пропавших без вести

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. В российском архиве Всесоюзной коммунистической партии большевиков ВКП(б) найдены новые списки жителей Абхазии, считающихся пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны и в результате сталинских репрессий, сообщил Sputnik автор проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов.
"Эти люди считались пропавшими без вести, но в действительности погибли в фильтрационных или исправительно-трудовых лагерях с 1937 по 1941 годы и с 1941 по 1945 годы. В архиве они также числились пропавшими без вести, и родственникам давалась такая информация. В ходе работы над проектом "Возвращение имени" оказалось, что есть еще и списки ВКП(б), в которых содержится личная информация, фотографии и автобиографии пропавших без вести в годы репрессий. Проверяя каталог архива, мы нашли и список абхазских фамилий", - объяснил Скворцов.
По словам автора проекта, родственники нескольких найденных красноармейцев уже откликнулись на объявление в социальных сетях, и им были вручены архивные документы. В архивах "Возвращения имени" все еще хранятся документы:
- Адамия Климентий Яковлевич
- Адамия Шалва Нестерович
- Айба Алексей Гутович
- Алания Дмитрий Иванович
- Алания Доментий Владимирович
- Аласания Георгий Антонович
- Амания Семен Иванович
- Аргун Николай Эрастович
- Аршава Александр Иванович
- Аршава Василий Николаевич
- Арчая Варлам Герасимович
Для получения архивных документов указанных лиц можно обратиться к участникам проекта "Возвращение имени". Контактные данные указаны на официальной странице проекта в Facebook.