Теория на практике: студенты АГУ изучают тонкости абхазского гостеприимства

О том, как студенты отделения сервиса и туризма Абхазского государственного университета изучали тонкости профессии и за что они переживают после окончания университета, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

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Подготовка к летнему сезону в Абхазии начинается уже за несколько месяцев, а подготовка специалистов в туристической сфере за несколько лет.

Группе студентов третьего и четвертого курса биолого-географического факультета отделения сервиса и туризма АГУ предложили "окунуться" в профессию и провели экскурсию по гостиницам, санаториям и отелям Сухума и Гагры.

В столице ребята познакомились с работой и особенностями обслуживания гостиниц "Каракас", "ДЭМ" и "Комфорт". Последняя зарекомендовала себя как комфортное место отдыха для людей с ограниченными возможностями.

© Sputnik / Томас Тхайцук Экскурсия для студентов биолого-географического факультета отделения сервиса и туризма АГУ

Директор гостиницы Руслан Когония рассказал студентам о принципах работы персонала и условиях, предоставляемых посетителям. Теории любопытным студентам не хватило, ребятам не терпелось увидеть работу своими глазами. Будущим специалистам показали номера, объяснили правила приема и правильного размещения гостей, учитывая их желания и возможности.

"Но главный принцип – это комфорт, который должен предоставляться посетителям в любое время", - объяснила администратор.

© Sputnik / Томас Тхайцук Экскурсия для студентов биолого-географического факультета отделения сервиса и туризма АГУ

Больше всего вопросов оказалось у студента третьего курса Артура Забуяна. Его интересовала категория предоставляемых номеров, разновидности услуг и даже режим работы и ассортимент продукции в столовой гостиницы.

По словам студента, благодаря таким экскурсиям будущие специалисты могут изучить особенности гостиничного бизнеса в Абхазии на практике.

"Мы видим, как отличаются гостиницы в Гагре и в Сухуме. В столице больше представлены бизнес-отели, а Гагре же в основном санаторно-курортные объекты. Приятно, что в Абхазии представлены и социально-ориентированные гостиницы, как, к примеру, отель для людей с ограниченными возможностями. Это указывает на уровень развития туристической сферы в стране", - считает он.

До окончания института почти два года, но Артур уже уверен, что будет работать по специальности. Начать думает с должности администратора, чтобы изучить бизнес с нуля.

"К сожалению, сфера обслуживания в Абхазии не самая качественная. Возможно, в силу нашего менталитета мы не уделяем внимание мелочам. А турист замечает все тонкости и формирует свое мнение очень быстро", - добавил он.

На четвертом курсе студенты отделения сервиса и туризма изучают гостиничный бизнес не только в Абхазии, но и в городах России.

"Очень приятно видеть, как то, что нам объясняют на парах, действительно применяется. Сегодняшний день был познавательным. Честно говоря, я не ожидала, что в Абхазии есть отели такого высокого класса", - призналась студентка Анна Царгуш.

© Sputnik / Томас Тхайцук Экскурсия для студентов биолого-географического факультета отделения сервиса и туризма АГУ

Начать с нуля

Сопровождает студентов заведующая кафедрой географии биолого-географического факультета Майя Кайтанба. По ее словам, во время практических занятий студенты усваивают материал лучше.

"Ребята наглядно видят, как работают отели и гостиницы. У них есть возможность лично пообщаться с отельерами и директорами гостиниц. Это очень хорошо, потому что у студентов вырабатываются профессиональные качества", - объяснила она.

После окончания университета, по словам Кайтанба, студенты сталкиваются с проблемой трудоустройства. Специалист утверждает, что большинство бизнесменов не готовы принимать на работу специалистов без опыта работы. В результате выпускники меняют специализацию, а в гостиницах работает наемный персонал.

По мнению президента "Абхазского союза туризма" Анны Калягиной, подобные встречи и общение работодателей с будущими специалистами и направлены на решение этой проблемы. Работодатели готовы принять даже неопытных специалистов, но начинать придется с нуля.

"Все сразу не станут директорами, начинать придется с нуля. Это - первое, о чем говорят работодатели, которые сами когда-то начинали с должности водителя, экскурсовода, администратора", - добавила Калягина.