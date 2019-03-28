Теория на практике: студенты АГУ изучают тонкости абхазского гостеприимства

Асмат Цвижба, Sputnik.
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Подготовка к летнему сезону в Абхазии начинается уже за несколько месяцев, а подготовка специалистов в туристической сфере за несколько лет.
Группе студентов третьего и четвертого курса биолого-географического факультета отделения сервиса и туризма АГУ предложили "окунуться" в профессию и провели экскурсию по гостиницам, санаториям и отелям Сухума и Гагры.
В столице ребята познакомились с работой и особенностями обслуживания гостиниц "Каракас", "ДЭМ" и "Комфорт". Последняя зарекомендовала себя как комфортное место отдыха для людей с ограниченными возможностями.
Директор гостиницы Руслан Когония рассказал студентам о принципах работы персонала и условиях, предоставляемых посетителям. Теории любопытным студентам не хватило, ребятам не терпелось увидеть работу своими глазами. Будущим специалистам показали номера, объяснили правила приема и правильного размещения гостей, учитывая их желания и возможности.
"Но главный принцип – это комфорт, который должен предоставляться посетителям в любое время", - объяснила администратор.
Больше всего вопросов оказалось у студента третьего курса Артура Забуяна. Его интересовала категория предоставляемых номеров, разновидности услуг и даже режим работы и ассортимент продукции в столовой гостиницы.
По словам студента, благодаря таким экскурсиям будущие специалисты могут изучить особенности гостиничного бизнеса в Абхазии на практике.
"Мы видим, как отличаются гостиницы в Гагре и в Сухуме. В столице больше представлены бизнес-отели, а Гагре же в основном санаторно-курортные объекты. Приятно, что в Абхазии представлены и социально-ориентированные гостиницы, как, к примеру, отель для людей с ограниченными возможностями. Это указывает на уровень развития туристической сферы в стране", - считает он.
До окончания института почти два года, но Артур уже уверен, что будет работать по специальности. Начать думает с должности администратора, чтобы изучить бизнес с нуля.
"К сожалению, сфера обслуживания в Абхазии не самая качественная. Возможно, в силу нашего менталитета мы не уделяем внимание мелочам. А турист замечает все тонкости и формирует свое мнение очень быстро", - добавил он.
На четвертом курсе студенты отделения сервиса и туризма изучают гостиничный бизнес не только в Абхазии, но и в городах России.
"Очень приятно видеть, как то, что нам объясняют на парах, действительно применяется. Сегодняшний день был познавательным. Честно говоря, я не ожидала, что в Абхазии есть отели такого высокого класса", - призналась студентка Анна Царгуш.
Начать с нуля
Сопровождает студентов заведующая кафедрой географии биолого-географического факультета Майя Кайтанба. По ее словам, во время практических занятий студенты усваивают материал лучше.
"Ребята наглядно видят, как работают отели и гостиницы. У них есть возможность лично пообщаться с отельерами и директорами гостиниц. Это очень хорошо, потому что у студентов вырабатываются профессиональные качества", - объяснила она.
После окончания университета, по словам Кайтанба, студенты сталкиваются с проблемой трудоустройства. Специалист утверждает, что большинство бизнесменов не готовы принимать на работу специалистов без опыта работы. В результате выпускники меняют специализацию, а в гостиницах работает наемный персонал.
По мнению президента "Абхазского союза туризма" Анны Калягиной, подобные встречи и общение работодателей с будущими специалистами и направлены на решение этой проблемы. Работодатели готовы принять даже неопытных специалистов, но начинать придется с нуля.
"Все сразу не станут директорами, начинать придется с нуля. Это - первое, о чем говорят работодатели, которые сами когда-то начинали с должности водителя, экскурсовода, администратора", - добавила Калягина.