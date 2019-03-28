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Возложение цветов в Парке славы

Останки двух абхазских бойцов опознали в лаборатории Загреба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Церемония прощания с Героем Абхазии Ахмедом Хамитовым и Кавалером медали "За отвагу" состоится 30 марта в 10:00 у Мемориала в Парке Боевой Славы в Сухуме.

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Лаборатория в Загребе идентифицировала останки двух бойцов Абхазской армии, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии, сообщили в пресс-службе Кабинета министров Абхазии.

Речь идет о погибших в 1993 году Ахмеде Хамитове (1957 года рождения) и Рауле Цвижба (1964 года рождения).

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По данным комиссии, Ахмед Хамитов приехал на войну в Абхазии из Чечни, принимал участие в боевых действиях и состоял в батальоне "Горец" в качестве добровольца. Погиб в 1993 году при попытке высадки десанта на горе Ахбюк. В 1994 году указом президента Абхазии Владислава Ардзинба посмертно награжден званием "Герой Абхазии".

Рауль Цвижба воевал в составе третьего батальона "Пакуаш" 3-го полка Восточного фронта, погиб в 1993 году при крушении вертолета на Марухском перевале. Награжден медалью "За отвагу" посмертно.

Экспертиза останков бойцов произведена в ДНК лаборатории в городе Загреб (Хорватия) в рамках совместной работы Комиссии по вопросам пропавших без вести при Кабинете Министров Абхазии и Международного Комитета Красного Креста, отметили в пресс-службе.

Церемония прощания с участниками войны 1992-1993 годов состоится 30 марта в 10:00 у мемориала в Парке Славы в Сухуме.

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Захоронение останков Рауля Цвижбы состоится в родовом селе Пакуаш Очамчырского района.

Останки Ахмеда Хамитова похоронят в родном ауле в Чеченской Республике.

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