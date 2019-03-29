Буря и шторм: абхазский берег Айвазовского

О том, как русский художник-маринист Иван Айвазовский приезжал в Абхазию, какие зарисовки он здесь сделал и как "абхазские" картины завоевали популярность во Франции, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Не для меня придет весна!

Я поплыву к брегам абхазским,

Сражусь с народом закавказским…

Там пуля ждет давно меня!"

Так завершается знаменитый романс офицера морской пехоты Молчанова, написанный на корабле "Силистрия" во время Кавказской войны. Ровно через год на этом же судне к брегам абхазским приплывет художник Иван Айвазовский, чтобы запечатлеть свою излюбленную стихию – море.

В этой экспедиции в страну непокорных и вольнолюбивых художник написал десятки картин. Некоторые из них отправились во Францию и завоевали любовь европейского зрителя. Но обо всем по порядку.

Гагрский цикл

В 1839 году Айвазовский приезжает в Абхазию и вместе с генералом Раевским на военном корабле "Силистрия" курсирует вдоль Черноморского берега. По словам абхазского искусствоведа Сурама Сакания, высаживался ли художник на берег или нет, неизвестно – на тот момент пришлось обострение отношений между царскими войсками и абхазами.

"Дело в том, что после 1810 года (вхождение Абхазии в состав Российской империи – ред.) русские еще 20 лет не могли покорить Абхазию. Российский гарнизон не мог выйти из Сухумской крепости дальше 500 метров. Они пропадали, погибали или попадали в плен. Сухопутного сообщения практически не было, только морем. Абхазское княжество тоже было раздроблено", – объясняет научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Руслан Гожба.

Визит Ивана Айвазовского в Абхазию совпал с очередной военной экспедицией по покорению Абхазии в 1839 году. С палубы корабля художник сделал множество зарисовок. Но, пожалуй, самой ценной работой той поры с точки зрения истории стала "Высадка у Субаши".

CC0 Картина "Высадка у Субаши"

Знаменитая высадка русского десанта у Субаши (ныне район Лазаревского, по свидетельствам Руслана Гожба, раньше эта территория относилась к Абхазии, и владел ею абхазский князь Ахмет – ред.) состоялась 3 мая 1839 года. Десант с кораблей эскадры генерала Раевского пересел на гребные суда и подплыл к берегу. Но неожиданно из прибрежной рощи на них ринулся конный отряд горцев, завязалась ожесточенная схватка. Военные захватили форт Навагинский, Айвазовский написал "Высадку у Субаши".

Холст с таким названием хранится в Феодосийской галерее. Но в ходе небольшого расследования корреспондент Sputnik выяснил, что это не та работа, которую художник-маринист написал 3 мая 1839 года. Дело в том, что "Высадка у Субаши" после экспедиции отправилась в Петербург. А экспонат Феодосийской галереи Айвазовский срисовал с ранее выполненной работы уже в 1880 году. Судьбу первого же холста установить не удалось.

Абхазия во Франции

Другим произведением, вышедший из-под кисти Айвазовского после визита в Абхазию, стал "Шторм". Картина предположительно была сделана в районе Гагры. Художник зафиксировал устрашающее природное явление, которое разразилось у берегов Абхазии в том же 1939 году.

"Есть записки Белла – английского разведчика, что в 1839 году разразился небывалый шторм на западном побережье Черного моря. Погибло очень много личного состава русского флота. Чуть ли не одна третья часть флота была уничтожена стихией", – поделился интересными фактами Руслан Гожба.

Сегодня "Шторм" хранится в Челябинском областном музее искусств, куда картина попала в 1962 году из дирекции Художественного фонда СССР.

"Тогда распределялись работы художников из центральных музеев в регионы. Так к нам попали три картины, среди которых и "Шторм". Конкретно по "Шторму"… здесь такая же тематика, как и во всем его творчестве – шторм, скалы, тонущий корабль, люди в шлюпке. На холсте стоит дата и подпись - Айвазовский, 1861 год. Картина находится в постоянной нашей экспозиции. Людям она очень нравится", – прокомментировали в просветительском отделе музея.

CC0 Картина "Шторм"

Абхазская экспедиция стала для Айвазовского плодотворной. С палубы корабля Айвазовский старался сделать как можно больше зарисовок. По возвращении домой эти наброски он превращал в полноценные картины. Многие работы, по словам Сурама Сакания, были затем выставлены во Франции примерно в 1842-1843 годах, где они произвели фурор. Но, пожалуй, самой популярной картиной Айвазовского из этого цикла стала "Буря у берегов Абхазии".

В 1843 году Айвазовский стал единственным русским художником, которого французское правительство пригласило выставить картины в Лувре.

Художник отобрал три картины, среди них оказалась и "Буря у берегов Абхазии". Само природное явление Айвазовский наблюдал во время своего путешествия с абхазом Соломоном Званба. Как пишут Лев Вагнер и Надежда Григорович в "Повести о художнике Айвазовском", Соломон Званба был интересным собеседником, и путешествие с ним доставляло художнику истинное удовольствие. Абхаз безукоризненно говорил по-русски и по-французски, был хорошо начитан.

CC0 Картина "Буря у берегов Абхазии"

Айвазовский наслаждался видами величественной природы Абхазии и слушал занимательные истории своего спутника. На десятый день они прибыли в Бзыбский округ и расположились в районе Гагры. Внезапно Айвазовский ощутил изменение погоды. Вскоре облако, скрывшее солнце, начало быстро расти, подул свежий ветер. Вдали заметили военный корабль и черкесскую кочерму.

"Это наш военный корабль, патрулирующий берега Кавказа, а дальше в море – черкесская кочерма. Она держит путь к турецким берегам. Уйти ей, правда, не удастся. Корабль настигнет ее; да и буря уже начинается в открытом море. Скоро и к нам пожалует", – сказал Званба.

Айвазовский изобразил момент, когда русский военный корабль останавливает черкесскую кочерму и спасает абхазских девушек от турецкого плена или от возможной гибели среди волн.

Позже, когда Айвазовского пригласили в Лувр, он решил выставить и эту работу.

"Вероятно, я не могу здесь иметь первостепенную славу, какую мне дали в Италии, но все-таки пусть критикуют, пока молод, а хочется состязаться с французами", – писал Иван Айвазовский коллекционеру и своему покровителю Алексею Томилову незадолго до выставки.

Вопреки далеко не оптимистичным ожиданиям живописца, Париж сдался перед ним. Картина собрала возле себя толпы зрителей, некоторые даже предполагали, что за холстом где-то помещен светильник – иначе откуда бы взялся льющийся с холста свет! По итогам выставки в Лувре французская Академия наградила Айвазовского золотой медалью.