Экс-замминистра по курортам и туризму Абхазии сменил на посту Гильдии отельеров Игоря Жигуна, который возглавлял организацию со дня основания в 2016 году.

СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Астамыр Ахба избран президентом Гильдии отельеров Абхазии, сообщила Sputnik начальник управления по туризму Торгово-промышленной палаты Абхазии Инара Даурова.

"На общем собрании было принято решение предложить кандидатуру бывшего замминистра по курортам и туризму Астамыра Ахба. Сегодня состоялось избрание, все члены Гильдии отельеров поддержали его кандидатуру", - добавила она.

У Ахба есть большой опыт работы в туристической сфере, он хорошо знает все проблемы, связанные с отельным бизнесом в Абхазии, пояснила Даурова.

В Гильдию отельеров Абхазии входит двадцать крупных отелей республики. Организация была создана по инициативе Торгово-промышленной палаты Абхазии в 2016 году. Тогда президентом гильдии был избран Игорь Жигун, который сейчас сложил с себя полномочия по личным обстоятельствам.

Астамыр Ахба родился в 1985 году в селе Абгархук Гудаутского района. В 2007 году окончил экономический факультет Абхазского госуниверситета по специальности "Менеджмент в курортной сфере и туризме". С 2007 по 2008 год проходил службу в Вооруженных силах Абхазии. С 2008 года работал на различных должностях в Госкомитете по курортам и туризму. В 2012 году был назначен заместителем председателя Госкомитете по курортам и туризму (в 2015 году преобразован в Министерство по курортам и туризму – ред.), в 2019 году сложил с себя полномочия заместителя министра по курортам и туризму Абхазии.