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Пенсии россиян увеличатся после индексации с 1 апреля

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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В Пенсионном фонде России рассказали, как изменится размер пенсий по итогам индексации 1 апреля.

СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Средний размер социальной пенсии вырастет до 9266 рублей после индексации 1 апреля, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.

Инвалиды, получившие военную травму, получат в среднем 31,3 тысячи рублей, а участники Великой Отечественной войны, получающие две пенсии, — 37,4 тысячи рублей.

Увеличатся выплаты военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, участникам Великой Отечественной войны, а также гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и другим категориям.

В марте правительство России утвердило индексацию пенсий на два процента — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году.

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Теги:
Россия, пенсия


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