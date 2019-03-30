Мертвый дельфин обнаружен на побережье Сухума

Основная причина гибели дельфинов – попадание в рыбацкие сети и последствие использования гидролокаторов в море.

СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Труп дельфина был обнаружен в Сухуме на территории санатория МВО в субботу 30 марта.

На теле мертвого дельфина не было следов рыболовецких сетей. По словам директора Института экологии Академии наук Абхазии Романа Дбар, именно рыболовные снасти являются основной причиной гибели животных на побережье Черного моря в Абхазии.

"Однако существуют и другие причины. Если это не травма, на теле отсутствуют признаки того, что дельфин запутался или задохнулся в рыболовецких сетях, то это могут быть просто последствия болезни. Дельфины погибают от многих болезней, в том числе от пневмонии, паразитарные, кожные болезни. В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно", – объяснил он.

В год в Абхазии регистрируется около 10-15 случаев гибели дельфинов.

"И это мировая тенденция. К примеру, совсем недавно была информация о том, что на побережье Франции с начала 2019 года было обнаружено 1100 погибших дельфинов", – добавил Дбар.

Директор Института экологии Академии наук Абхазии также выделил среди основных факторов сокращения количества млекопитающих действия Военно-морского флота, который использует гидролокаторы (средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения – ред.), тем самым лишает дельфинов функции использования собственной эхо-локационной системы.