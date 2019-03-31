Абхазский родственник Эйфелевой башни: светлые и темные времена Сухумского маяка

В день рождения французской "сестры" Сухумского маяка – Эйфелевой башни – Sputnik узнал о том, почему на маяк пускают не всех, что нашли на крыше и почему суда уже не идут на свет.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Самая растиражированная достопримечательность Парижа Эйфелева башня отмечает свой 130-летний юбилей. В столице Абхазии есть ее, можно сказать, старший "брат" – Сухумский маяк. Он также родом из Франции, спроектировала его фирма архитектора Эрнеста Гуэна, чье имя указано в списке 72 имен наиболее выдающихся французских ученых и инженеров XVIII-XIX веков на Эйфелевой башне.

Сухумский маяк изготовили в 1861году по поручению Департамента навигации военно-морского флота Российской империи и доставили в Абхазию. Здесь его собрали из готовых частей за 150 дней, и он больше века указывал путь кораблям.

По ком горит свет

34-метровый маяк еще работает, но былого лоска нет. Лампа его светит, но не совсем понятно кому. Маяк уверенно покрывается ржавчиной, обрастает буйной зеленью и постоянным спутником упадка - мусором.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский маяк

Во внутрь попасть нелегко. Его "тайны" хранятся за тремя замками, а ключ от них у смотрителя Руслана Забродина.

"На самом деле я всего лишь электрик, а эту обязанность на меня возложили не так давно, всего год назад. Прихожу сюда раз в три месяца, чтобы поменять лампу на маяке", - признался он.

По словам Алексея, увидеть маяк изнутри пытались многие. На одном из замков даже видны следы неудачного взлома. Не впускают даже туристов – опасно. Для нас Руслан делает исключение.

"Заодно и я с вами поднимусь. Время поменять лампу", - предложил Руслан, отпирая замки.

Наверх ведет крутая винтовая лестница. Чтобы добраться до вершины, нужно преодолеть 147 ступенек по заметно шатающейся конструкции.

"Не волнуйтесь. Тут, конечно, необходим ремонт, но поверьте, маяк простоит столько же. А лестница железная, прочная", - подбадривал меня смотритель.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский маяк

Последние семь ступенек – и вот мы уже в сердце маяка. Отсюда открывается прекрасный вид не только на море и Сухум, но даже и на Новый Афон.

От красоты захватывает дух, но внутри "декорации" навевают тоску – на полу лежат тушки залетевших когда-то птиц, которые попали сюда через дыру в окне.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский маяк

При строительстве на маяке был установлен масляный светильник. Но конструкция была ненадежной, и при сильных ветрах масло из плафона выплескивалось. Вскоре источник света заменили на ацетиленовую горелку. В 1970 году плафон отремонтировали, а вместо горелки установили электрический фонарь.

Благодаря особому оптическому устройству - линзе Франеля, свет маяка "бьет" до 30 километров. Сегодня мало кто этим пользуется, есть более точное электронное навигационное оборудование. Но башня пригодилась связистам, которые смонтировали на ней антенны.

"Лампа зажигается каждую ночь автоматически. Конечно, в современных условиях корабли в ней не нуждаются, поэтому зажигается маяк лишь по традиции", - признался смотритель.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский маяк

Маяк и его Султан

Рядом с маяком стоит разрушенное двухэтажное здание. Это дом, в котором в разное время жители его смотрители и работники. В 1997 году большой шторм разрушил здание, а жильцы разъехались кто куда.

Недалеко от маяка мы встретили одного из старожилов. Султан Кецба жил в том самом доме до шторма и тоже работал смотрителем.

По его словам, после войны маяк совсем запустили, последний капитальный ремонт был в 1980-х годах.

После того сильного шторма Султан находил здесь даже противотанковые мины времен Отечественной войны народа Абхазии.

"Помню, как встретил бабушку у маяка, она собирала дрова. Но в руках у нее была мина. Я предложил ей отдать мину мне, чтобы безопасно разминировать. Но она решила сохранить ее для внука", - улыбается Султан.

Из-за состояния здоровья мужчина уже не может часто подниматься на маяк, но все же помогает следить за тем, чтобы исторический памятник не был захламлен. Каждый день он запирает ворота.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский маяк

"Это чтобы машины не смогли заехать. Ни к чему это, сюда подниматься всем и раньше не разрешалось. А погулять вокруг можно, добро пожаловать", - объяснил он.

Султан не согласен с тем, что сегодня маяк светит просто "для вида".

"Как это так? Кто вам такое сказал? Конечно, нет. И сегодня корабли во время шторма и не только ориентируются по маяку. Его значение такое же", – утверждает он.