Автомобиль особого назначения: абхазская "колея" бренда "AURUS"

О том, как абхазские инженеры попали в проект "Кортеж" по созданию первого автомобиля российского "люкс-класса" и откуда в названии бренда абхазские корни, читайте в материале Sputnik.

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В августе 2018 года в Москве представили российские автомобили AURUS класса "люкс". Это событие стало знаковым для российского автопрома. В ноябре 2018 года автомобиль вошел в список "величайших лимузинов всех времен" по версии британского журнала Autocar. Но мало кто знает, что в числе разработчиков AURUS были абхазские инженеры Адгур Квициния, Алмасхан Авидзба и автогонщик Дмитрий Гвазава. Но обо всем по порядку.

Лимузин из реек

Адгур Квициния с детства увлекался автомобилями. В 13 лет он сконструировал свою первую машину из подручных средств.

© Sputnik / Ilya Pitalev Посидеть в Aurus: уникальная экскурсия в НАМИ 15

"Сначала я рисовал машины, как и все мальчишки. Но вскоре интерес перерос во что-то большее. Я пытался сделать из подручных средств то, что рисовал. Мне было 13 лет, когда я сконструировал свою первую машину. Основная платформа машины была из дерева. Каркас собрал из реек, но остальные части машины были настоящими. Неподалеку от дома было что-то вроде кладбища автомобилей. Я там нашел руль, двери, колеса, сиденья, мосты для машины. Запчасти были от "Жигулей" и "Волги", – рассказал Адгур Квициния историю своего увлечения техникой.

Тест-драйв проводил сам Адгур. Правда, машину пришлось толкать соседским детям.

После школы Адгур Квициния поступил в в Политехнический институт при Южно-Уральском государственном университете, где и познакомился с Алмасханом Авидзба.

После обучения абхазские инженеры вытянули счастливый билет - попали во Францию, в город Флинс на завод Renault.

"На самом деле сначала я работал в "АвтоВАЗе". Но в 2008 году Renault приобрела блокирующий пакет акций ОАО "АвтоВАЗ". Меня и Алмасхана заметили и пригласили на завод Renault", – добавил Адгур Квициния.

Более пяти лет инженеры из Абхазии поработали во Франции. В 2013 году конструкторов привлекли для работы над российским проектом "Кортеж".

Как AURYS стал AURUS

Почти пять лет Квициния и Авидзба работали в команде разработчиков первого российского люксового автомобиля. Первоначально, на стадии проектирования, для конспирации и удобства проект между собой называли "аурыс", что с абхазского переводится просто как "русский".

"Мы с Алмасханом как-то особенно не задумывались об этом. Даже сделали что-то вроде логотипа будущей марки – щит, солярный знак "путеводная звезда" – все, как это нравится абхазам, - иронично улыбается Адгур Квициния. – И название как-то само легло на латиницу "AURYS". Мы же не знали, что такая невинная затея вдруг всем понравится".

Aurus

Этот эскиз впоследствии претерпел изменения: AURYS превратился в AURUS, лучи звезды заметно вытянулись, щит тоже не совсем остался прежним. Но преемственность все равно прослеживается.

Оценить узлы и агрегаты "люксмобиля" доверили абхазскому автогонщику Дмитрию Гвазава. Он сначала не поверил, что ему предстоит участвовать в испытаниях нового автомобиля "особого назначения". Дмитрий был очень удивлен, когда ему предложили поездить на машине, которая даже отдаленно не напоминала эскизы AURUS. Это был довольно несвежий экземпляр Mercedes S-класса.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Президентский Aurus Limousine сравнили с танком

Сначала спортсмен подумал, что это розыгрыш, но у разработчиков, как оказалось, есть свои "военные хитрости". Это был "мул". Так называют схожий по параметрам и классу автомобиль, на который инженеры "навешивают" свои новые разработки. Делается это из соображений экономии и секретности. Кстати, Абхазия была выбрана в качестве "полигона" тоже в целях защиты от промышленных шпионов - кого здесь удивить подержанным Mercedes, да и ассортимент дорог весьма широкий – есть хорошие, а есть совершенно "убитые".

"Очень позитивные эмоции оставил "мул". Очень необычный опыт. Снаружи Mercedes S-класса, а по водительским ощущениям, поведению на дороге совсем другой автомобиль. Мы много ездили в гоночном режиме, на пределе возможностей. Специально давали максимальную нагрузку, чтобы проверить, выдержит ли техника все условия. Проверяли в первую очередь работу тормозной системы, подвески, коробки, двигателя. Вы знаете, машина себя показала с очень хорошей стороны. Мне очень понравилась. Автомобиль получился очень надежный, комфортный в управлении. Все настроено очень хорошо, качественно. Я рад, что у российского автопрома появилась такая машина", – признался Дмитрий Гвазава.

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