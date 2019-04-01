Лавров: Россия продолжит помогать Абхазии в укреплении ее международных позиций

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Россия продолжит оказывать содействие в укреплении позиций Абхазии на международной арене, заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров перед началом переговоров с абхазским коллегой Дауром Кове, сообщается на сайте российского МИДа.
Лавров напомнил, что у России и Абхазии солидная договорно-правовая база двустороннего взаимодействия, между странами подписано более ста документов на высшем уровне и уровне правительств, успешно продвигается работа по реализации Договора о союзничестве и интеграции от 2014 года.
Он также отметил эффективность работы механизма внешнеполитической координации.
"Мы основываемся в этой работе на меморандуме по реализации скоординированной внешней политики, который был подписан в 2015 году, и продолжим оказывать содействие Абхазии в укреплении ее международных позиций", - сказал министр.
Лавров дал высокую оценку совместной работе "по продвижению задач укрепления региональной безопасности, включая взаимодействие на Женевских дискуссиях, очередной раунд которых состоится буквально через пару дней в Женеве".