Лавров: Россия продолжит помогать Абхазии в укреплении ее международных позиций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил эффективность скоординированной внешней политики России и Абхазии и заявил о том, что Москва продолжит укреплять позиции республики на международной арене.

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Россия продолжит оказывать содействие в укреплении позиций Абхазии на международной арене, заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров перед началом переговоров с абхазским коллегой Дауром Кове, сообщается на сайте российского МИДа.

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Лавров напомнил, что у России и Абхазии солидная договорно-правовая база двустороннего взаимодействия, между странами подписано более ста документов на высшем уровне и уровне правительств, успешно продвигается работа по реализации Договора о союзничестве и интеграции от 2014 года.

Он также отметил эффективность работы механизма внешнеполитической координации.

"Мы основываемся в этой работе на меморандуме по реализации скоординированной внешней политики, который был подписан в 2015 году, и продолжим оказывать содействие Абхазии в укреплении ее международных позиций", - сказал министр.

Лавров дал высокую оценку совместной работе "по продвижению задач укрепления региональной безопасности, включая взаимодействие на Женевских дискуссиях, очередной раунд которых состоится буквально через пару дней в Женеве".