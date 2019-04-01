Армянский колорит: "Гумский уезд" победил в финале абхазского КВН

Претендами на звание победителя финала премьер-лиги КВН были команды "Дождевой удар" из Ткуарчала, команда биолого-географического и физико-математического факультетов АГУ и сборная армянской общины "Гумский уезд".

СУХУМ, 1 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Сборная армянской общины "Гумский уезд" стала победителем финала премьер-лиги абхазского КВН в понедельник 1 апреля, рассказал корреспонденту Sputnik один из генпродюсеров шоу Михаил Гагулия.

"Ребята были смешнее и лучше подготовлены. У них был свой колоритный юмор с интересными шутками, персонажами и ходами по материалу. Соответственно, они угадали, что понравится зрителю",- оценил игру команды "Гумский уезд" Гагулия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазская лига КВН

Двум другим командам, по мнению генпродюсера шоу, не хватило подготовки и они не достаточно поработали над своей программой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазская лига КВН

Победителям финала абхазского КВН организаторы вручили чемпионский кубок и сертификат в размере 50 000 рублей от банка "Центр международных расчетов Абхазия".

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазская лига КВН

Гагулия подчеркнул, что он и его коллега Михаила Цкуа планируют продолжить работу по возрождению абхазского КВН и поднятию его на качественно новый уровень. Однако все зависит от финансовых возможностей и того, удастся ли найти партнеров, добавил он.