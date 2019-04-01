Армянский колорит: "Гумский уезд" победил в финале абхазского КВН

СУХУМ, 1 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Сборная армянской общины "Гумский уезд" стала победителем финала премьер-лиги абхазского КВН в понедельник 1 апреля, рассказал корреспонденту Sputnik один из генпродюсеров шоу Михаил Гагулия.
"Ребята были смешнее и лучше подготовлены. У них был свой колоритный юмор с интересными шутками, персонажами и ходами по материалу. Соответственно, они угадали, что понравится зрителю",- оценил игру команды "Гумский уезд" Гагулия.
Двум другим командам, по мнению генпродюсера шоу, не хватило подготовки и они не достаточно поработали над своей программой.
Победителям финала абхазского КВН организаторы вручили чемпионский кубок и сертификат в размере 50 000 рублей от банка "Центр международных расчетов Абхазия".
Гагулия подчеркнул, что он и его коллега Михаила Цкуа планируют продолжить работу по возрождению абхазского КВН и поднятию его на качественно новый уровень. Однако все зависит от финансовых возможностей и того, удастся ли найти партнеров, добавил он.