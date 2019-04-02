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Женщина пострадала при взрыве в селе Кутол

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Взрыв произошел во дворе одного из домов села Кутол примерно в 8:30 утра во вторник 2 апреля.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. При подрыве неустановленного взрывного устройства в селе Кутол во вторник 2 апреля пострадала заместитель главврача Очамчырской больницы Надежда Воуба, сообщает МВД Абхазии.

По данным милиции, взрыв произошел во дворе дома, принадлежащего семье Воуба, рядом с автомобилем пострадавшей. Раненая была госпитализирована в Агудзерский военный госпиталь.

"Пациентка была доставлена со множественными осколочными ранениями, была произведена операция, в результате которой ей ампутировали ногу. Сейчас она понемногу приходит в себя", - рассказали в приемной госпиталя.

На месте происшествия работает группа экспертов-криминалистов.

© Foto / МВД РА
Место проишествия

Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные меры по установлению лиц, причастных к происшествию.



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