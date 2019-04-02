Тверь ищет таланты: как актриса из Абхазии нашла себя вдали от родины

Пять лет назад Республика Абхазия отправила молодых людей, мечтавших о сценической карьере, учиться в Москву. Пять лет просуществовала в Театральном институте имени Щукина абхазская студия.

Sputnik, Лев Рыжков

Юные артисты, пока учились, блеснули в комедии Карло Гольдони "Кьоджинские перепалки", а спектаклем "Софичка" по повести Фазиля Искандера довели зрителей до слез. Спектакль при этом шел на абхазском языке, но у чистых чувств нет языковых барьеров.

В июле 2018 года абхазские студенты сдали госэкзамены. На родине, в РУСДРАМе и Абхазском государственном театре, юных профессионалов уже ждали. Но не прошло и года, как значительная часть молодых театральных талантов перебралась обратно, в Россию. Кто-то пробует силы в кино, в рекламе, а кто-то поступил в труппу театра.

© Foto / из архива Аманды Кварацхелия Комедия Карло Гольдони "Кьоджинские перепалки"

Вот и недавняя выпускница "Щуки" Аманда Кварацхелия принята на службу в Тверской академический театр драмы, сыграла в трех спектаклях, готовится к четвертому. Корреспондент Sputnik выяснил у актрисы, почему же она перебралась из солнечной Абхазии в холодную Тверь.

В ожидании ролей

Аманде Кварацхелия – двадцать один год. В театральном институте после роли Софички считалась одной из самых многообещающих молодых актрис. Что же заставило Аманду вновь покинуть родину?

"Когда мы, выпустившись из "Щуки", приехали в Абхазию, нас должны были распределить по театрам, - рассказывает Аманда Кварацхелия. - Меня взяли в Абхазский государственный театр, потому что я в совершенстве владею абхазским языком. Я обрадовалась, потом два месяца ожидала ролей. Мне что-то пообещали. Сказали, что привезут новых режиссеров, что дадут мне роли, что все будет хорошо. Но потом я поняла, что ничего этого в ближайшем времени не будет. А для актера простои очень вредны. Творческие личности могут быстро потухнуть, если сидеть без работы".

Неожиданный выход Аманде предложил один из педагогов "Щуки" – известный артист и телеведущий Михаил Борисов. В прекрасный солнечный день, когда молодой актрисе совершенно нечем было заняться, он и позвонил.

"Он спросил: "Как у тебя дела?" - вспоминает Аманда. - Я говорю, что никакой работы нет, что я сижу в Абхазии и ничего не делаю. И тут Михаил Борисович мне сказал, что Тверской драматический театр ищет главную героиню. И я поехала в Тверь".

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Шанс не упущен

В Твери никто не ждал юную актрису с распростертыми объятиями. На место претендовали еще с десяток юных соискательниц с актерским образованием.

"Я читала "Монолог женщины" Роберта Рождественского, который ставила в "Щуке" мой педагог Любовь Башинская. А потом в коридор вышел человек и сказал: "С нами остается Аманда". Не могу объяснить своих чувств, но это было просто невероятное счастье".

На оформление документов ушло три месяца, ведь российского паспорта у Аманды не было. "Я, конечно, думала: вот и все! Я упустила свой шанс. Но, оказалось, меня ждали. На мое место никого не брали".

От Гольдони к Гольдони

В "Щуке" Аманда играла одну из главных ролей в комедии Карло Гольдони "Кьоджинские перепалки". Первую роль во взрослой жизни она тоже сыграла в пьесе великого венецианца "Дачная лихорадка".

"Я должна была очень быстро войти в роль, - рассказывает Аманда. – Поэтому сразу после спектакля в РУСДРАМе я в три часа ночи вылетела из Адлера, а в 11 у меня уже была репетиция в Твери. Это была моя первая роль. К тому же оказалось, что не было режиссера, и в спектакль меня вводили актеры. А режиссер Борис Гуревич приехал в день спектакля".

© Foto / из архива Аманды Кварацхелия Аманда Кварацхелия

"Борис Робертович отнесся ко мне как к дочке, - говорит Аманда. - В общем, все прошло хорошо. Это очень важно – хорошо показать себя в первом спектакле".

Потом в театр приехал Александр Павшилин. Он ставил в Твери спектакль для детей "Малыш и Карлсон". Аманде досталась роль Бетан - сестры Малыша.

"Я в детстве смотрела мультфильм, - говорит Аманда, - там Бетан не было. Поэтому я почему-то была уверена, что у Малыша был только брат. Но в книжке Астрид Линдгрен сестра Бетан у Малыша есть. Она пришлась мне очень по душе - такая озорная. К тому же в спектакле были невероятно красивые декорации и костюмы. Я в первый раз играла для очень маленьких зрителей. И они очень хорошо нас приняли и смеялись. Хорошие детки!"

Третья роль Аманды оказалась совсем не большая - актриса театра господина де Мольера в "Кабале святош" в пьесе Михаила Булгакова.

"Даже небольшие роли чему-то нас учат, - говорит Аманда. - Я считаю, что каждый актер должен играть - и маленькие, и большие роли. Для меня это большой опыт. Сейчас мы с Михаилом Борисовым репетируем "Свадьбу Кречинского" в пьесе Александра Сухово-Кобылина. Я играю Лидочку".

Ходите в театр!

Дисциплина в Тверском драматическом – жесткая. Репетиции проходят с утра и до позднего вечера.

"Я к этому, собственно, и стремилась, - говорит Аманда. - После "Щуки" мне очень не хватало жесткого графика. В институте мы репетировали с одиннадцати до одиннадцати и привыкли к такому образу жизни. И я без работы себя уже не представляю".

© Foto / из архива Аманды Кварацхелия Аманда Кварацхелия

Зритель в Твери отличается как от московского, так и от абхазского.

"Здесь постоянно полные залы, - рассказывает Аманда. - Для меня это было удивительно. Город вроде бы не такой большой, а зритель всегда есть. И всегда очень тепло принимают".

Живет Аманда в общежитии, комнату в котором ей предоставил театр. Соседей в комнате нет. Привыкнуть к общаге Аманда до сих пор не может. Но не жалуется. Ездить из Твери в столицу совсем недалеко, полтора часа. Аманда часто бывает в Москве, где у нее осталось много друзей.

В Абхазию Аманда планирует приехать в мае – на представление в РУСДРАМе "Кьоджинских перепалок".

"Землякам я хочу сказать - ходите в театр, не сидите дома, - говорит Аманда. – Театр в Абхазии есть. Он работает. Там наши ребята".