РУСДРАМ покажет "Хаджи-Мурата" на родине Льва Толстого

Спектакль РУСДРАМа "Хаджи-Мурат" был отобран экспертной комиссией для участия в театральном фестивале "Толстой Weekend", который пройдет в Ясной Поляне в июле 2019 года.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Спектакль "Хаджи-Мурат" примет участие в театральном фестивале "Толстой Weekend", который пройдет в Ясной Поляне в июле 2019 года, рассказал директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на пресс-конференции по итогам участия театра в Международном театральном фестивале "Соотечественники" в Саранске.

"Спектакль был отобран экспертной комиссией в составе крупных российских театральных критиков. Надеюсь, что ничего не сорвется, и мы покажем этот спектакль в имении Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. Кроме того, "Хаджи-Мурат" также получает приглашения на различные фестивали", - рассказал директор театра.

Фестиваль "Толстой Weekend" ежегодно проводится в Ясной Поляне с 2016 года. В течение нескольких дней известные произведения Льва Толстого интерпретируются в театральных пьесах, музыкальных концертах, литературных чтениях, выставках, кинокартинах, лекциях.