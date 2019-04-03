Тройной прокол: "пьяная" дорожная статистика Абхазии за март

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в марте 2019 года сотрудниками ГАИ Абхазии было составлено 5046 протоколов за различные нарушения ПДД.

Sputnik

В марте 2019 года за езду в нетрезвом состоянии на дорогах Абхазии оштрафовали 213 водителей, один из которых умудрился попасться на пьяном вождении трижды в течение одного месяца. "Неудачливым" водителем оказался 43-летний мужчина из Сухума.

Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 марта 2019 года

И все равно за март "пьяных" протоколов было на 20 меньше, чем в феврале.

Лидером по-прежнему остается Сухум, 65 водителей подшофе. Вторую строчку антирейтинга заняла Гудаута с 57 протоколами, а третья позиция за Гагрой - 47. В Ткуарчале придерживаются "сухого закона" – за март всего один нетрезвый нарушитель.

Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 марта 2019 года

В возрастной категории изменений нет. Как и в феврале, "золото" взяли водители старше 50 лет. В марте их было 38 человек. "Серебро" досталось водителям в возрасте от 40 до 45, а "бронзу" разделили между собой возрастные категории от 25 до 30 лет и от 35 до 40 лет, которых в марте было по 34 человека.

Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 марта 2019 года

Двум самым молодым водителям "навеселе" было по 20 лет, самому взрослому – 70 лет. Среди 213 нарушителей трезвости за рулем оказалась одна 32-летняя гостья из Пскова.

Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 марта 2019 года

Самыми "трезвыми" днями оказались 11 и 15 марта, когда составили по одному протоколу за пьяную езду. Символично, что в Международный женский день 8 Марта попались выпившими восемь человек.