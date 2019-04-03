Контроль и взаимодействие: в МВД Абхазии прошло совещание глав силовых ведомств

В ходе встречи обсуждались вопросы дисциплинарного контроля личного состава на предмет соблюдения правил дорожного движения.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Расширенное совещание руководителей силовых ведомств Абхазии состоялось в МВД республики, сообщает официальный сайт ведомства.

В совещании также принимали участие представители Минздрава, Минобразования, Государственного управления по транспорту, Госкомитета по молодежной политике и депутат Народного Собрания.

Министр внутренних дел республики Гарри Аршба отметил, что большинство сотрудников МВД также являются автовладельцами и к ним предъявляются повышенные требования к порядку, в частности, сотрудники милиции сняли тонировки личных автомобилей.

Начальник ГАИ республики Батал Агрба рассказал присутствующим о статистике выявленных нарушений правил дорожного движения и реализации проектов"Безопасный город" и "Безопасная трасса".

© Sputnik Томас Тхайцук Кабмин Абхазии внес изменения в постановление о денежном довольствии сотрудников МВД

Министр выразил благодарность руководителям ведомств, содействующих обеспечению правопорядка на дорогах республики совместно с МВД, это сотрудники службы охраны, сотрудники Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, участники совещания наметили проведение совместных профилактических и рейдовых мероприятий, направленных на выявление нарушителей ПДД и предупреждение аварийности, совершенствование медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, а также вопросы внедрения информационно-обучающих программ и практических занятий по дорожно-транспортной безопасности в образовательных учреждениях страны.