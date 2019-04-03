Агрба о скидках на оплату штрафов: пяти рабочих дней недостаточно

Постановление о сокращении размера административных штрафов за нарушение ПДД на 50% при условии, что оплата произведена в течение пяти дней, принял Кабмин Абхазии в декабре 2017 года.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Пяти рабочих дней на оплату штрафов за нарушения ПДД со скидкой в 50% недостаточно, сказал на пресс-конференции на АГТРК начальник ГАИ МВД Абхазии Батал Агрба в среду 3 апреля.

"Мы заметили, что пяти рабочих дней недостаточно, необходимо было бы добавить около пяти или десяти дней. Такая необходимость есть, потому что это полезно и дисциплинирует наших граждан. Думаю, это решение будет приниматься коллегиально", - отметил Агрба.

Он подчеркнул, что использование водителями этого послабления не привело к спаду перечислений денежных средств в бюджет Абхазии. За 2018 год нарушители оплатили с 50% скидкой около 12 миллионов рублей. Общая сумма оплаченных штрафов за этот период составила 41 миллион рублей.

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Эта мера не распространяется на водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, отметил начальник ГАИ МВД Абхазии.