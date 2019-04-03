Агрба о неправовых требованиях инспекторов ГАИ к туристам: предвзятое отношение

СУХУМ, 3 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Требование некоторых инспекторов ГАИ Абхазии к автотуристам предъявить диагностическую карту и страховой полис начальник ГАИ республики Батал Агрба назвал предвзятым отношением на пресс-конференции в среду 3 апреля.

"К сожалению, это предвзятое отношение наших сотрудников и, если такие случаи имели место быть, прошу сообщить в органы Внутренних дел. На любое обращение и в любое время суток отреагирует все МВД, несмотря на ранг", - отметил Агрба.

Он добавил, что сами туристы, которые сталкиваются с подобной несправедливостью, не всегда пользуются горячей линией и обращаются с жалобой в профильные органы.

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Как уточнили в пресс-службе МВД Абхазии, за 2018 год во всех службах этого ведомства провели 261 служебную проверку, в результате которых 378 сотрудников подверглись различным дисциплинарным взысканиям, в том числе, 109 сотрудников Госавтоинспекции страны. Десять из них были уволены.