Дорожные метаморфозы: какие улицы отремонтируют в Абхазии в 2019

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РУП "Абхазавтодор" в 2018 году не смог сдать четыре объекта, реализуемых в рамках Инвестпрограммы 2017-2019 годов, рассказал на радио Sputnik гендиректор предприятия Борис Ачба.

Это две улицы в Гудауте, дорога из Ткуарчала в Агубедиа и дорога, связывающая Каман и Сухум.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новый путь: на улице Ардзинба в Гудауте укладывают асфальт

По словам Бориса Ачба на совещании по реализации Инвестпрограммы, которое состоялось во вторник 3 апреля, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба установил сроки сдачи объектов в эксплуатацию.

Асфальтирование двух улиц в Гудауте – Ардзинба и 4 Марта – пришлось перенести на 2019 год из-за того, что затянулись работы по проведению водопровода и ливневой канализации.

Сейчас на улице Ардзинба в Гудауте идет укладка асфальта. "Абхазавтодор" проделал основную часть работы. Сметная стоимость всех ремонтных работ на Ардзинба составляет 25 миллионов 800 тысяч рублей, из них десять миллионов 700 тысяч рублей ушло на покрытие дороги, остальное – на проведение водопровода и ливневой канализации.

"Нам сейчас осталось два квартала уложить асфальт. Буквально до 10-15 апреля мы заканчиваем ремонт улицы Ардзинба. После перейдем на улицу 4 Марта", – рассказал Борич Ачба.

На 4 Марта водопровод и ливневую канализацию провели лишь недавно. Сметная стоимость этой улицы – 26 миллионов 300 тысяч. Эту улицу "Абхазавтодор" планирует сдать к середине мая.

Знак качества

Еще один объект, которым занимается РУП "Абхазавтодор", это дорога, соединяющая Ткуарчал и Агубедиа. Протяженность ее составляет всего 11 километров, но камнем преткновения здесь стали мосты, которые не были указаны в смете.

© Sputnik / Томас Тхайцук Не вошло в смету: почему асфальт на улице Имама Шамиля есть, а тротуаров нет

"Почему мы не смогли своевременно сдать объект? Нам там пришлось заниматься мостами. Изначально в смете не были указаны эти работы по мостам. Но в ходе ремонта дороги пришлось заниматься еще мостами. Это дополнительные средства. Руководство страны изыскало эти деньги. И силами "Абхазстроя" строительство четырех мостов уже завершено. Там всего восемь мостов. Четыре пришлось заново возводить. Сейчас остались небольшие работы. Сразу после мы приступаем к прокладке асфальта. Нам осталось заасфальтировать всего четыре километра. Думаю, до середины мая там тоже завершим работы", – отметил Борис Ачба.

Последний объект, который остается за "Абхазавтодором", - дорога в Каман. К ремонту строители приступят как только установится хорошая погода.

"Но есть большая проблема с улицей Гумская, которая проходит от эстакады. Там нужно ремонтировать водопровод. Сейчас перед нами стоит такая задача – заасфальтировать дорогу до границы с Сухумом, а потом мы приостанавливаем на время ремонт дороги, будем ждать, пока не решится вопрос с водопроводом. Остальные работы будут проводиться уже в 2020 году. Это примерно километр отрезка дороги. Там тоже сложные работы", – сказал гендиректор "Абхазавтодор".

По словам гендиректора предприятия во главу угла ставится качество асфальта.

"Работы выполнены довольно-таки качественно. Мы сразу же проводим проверку на прочность укладки асфальтобетонной смеси. У нас имеются все лабораторные данные по качеству асфальта. Мы стараемся, чтобы бетон был не крупнозернистым, а мелкозернистым", – добавил он.

Дорожные планы

По словам Бориса Ачба, сейчас также идет формирование Инвестпрограммы на 2020-2022 годы.

"Буквально в апреле должна состояться встреча межправкомиссии, где будут утверждаться все данные Инвестиционной программы. По дорогам попытались охватить все районы", – рассказал Ачба.

В Сухуме планируют отремонтировать улицы Джонуа и Гулия. Как отметил Ачба, выбрали те улицы, где коммуникации практически налажены.

"Очень много улиц охватили также по Гулрыпшскому району, по Гудаутскому району по Очамчырскому району. Дорогу будем делать в Пицунду. Президент дал поручение охватить побольше сельских дорог. По Гулрыпшскому району выносится предложение отремонтировать дороги на сумму 270 миллионов рублей. В течение трех лет будет проведена большая работа по дорогам", – резюмировал гендиректор "Абхазавтодор".